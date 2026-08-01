Pelatih kepala Al Nassr asal Australia, Ange Postecoglou, memberikan kesempatan terakhir kepada para pemain "Al Alami", sebelum menentukan siapa saja yang akan pergi menjelang dimulainya musim baru.

Surat kabar Saudi "Al Riyadiyah" menyebutkan bahwa Postecoglou telah memberi tahu jajaran manajemen klub Al Nassr untuk menunda pengumuman daftar pemain yang akan pergi hingga berakhirnya pemusatan latihan di luar negeri, di ibu kota Portugal, Lisbon.

Segera setelah rampung menjalani laga-laga terakhir dalam pemusatan latihan di Portugal, dan kembali ke ibu kota Saudi, Riyadh, pelatih Australia itu akan menetapkan daftar pemain yang akan pergi, baik melalui penjualan permanen maupun peminjaman.

Surat kabar tersebut menjelaskan bahwa manajemen klub Saudi itu tidak akan mengizinkan pemain mana pun untuk pergi dengan status peminjaman gratis pada musim mendatang, terutama para pemain yang terikat kontrak besar dari segi gaji.

Al Nassr memulai pemusatan latihannya di ibu kota Portugal, Lisbon, sejak 19 Juli lalu, dan telah menjalani dua laga uji coba hingga saat ini. Mereka kalah pada laga pertama dari tim cadangan klub Benfica dengan skor 2-1, sebelum menang atas klub Spanyol Merida dengan skor 2-0.

"Al Alami" akan menjalani laga ketiga, hari ini Sabtu, ketika bertemu klub Portugal Estrela Amadora, sebelum menutup pemusatan latihan dengan menghadapi klub Spanyol Almeria pada Selasa mendatang.

Al Nassr akan memulai musim baru sekitar dua pekan dari sekarang, tepatnya pada 15 Agustus ini, ketika menghadapi Al Fateh pada pekan pertama Liga Roshn.