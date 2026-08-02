Pemain asal Brasil, Malcom, semakin dekat untuk mengakhiri perjalanannya bersama Al Hilal Arab Saudi, di tengah berbagai langkah yang dilakukan klub untuk membentuk ulang lini serangnya sebelum bergulirnya musim baru.

Hari-hari terakhir menyaksikan meningkatnya kabar yang mengaitkan Al Hilal dengan perekrutan pemain asal Senegal, Iliman Ndiaye, yang membuka pintu bagi kemungkinan kepergian Malcom demi memberi ruang bagi kesepakatan baru tersebut, terlebih dengan adanya keinginan di dalam klub untuk melakukan penyesuaian pada daftar pemain asing.

Menurut jurnalis tepercaya Nicolo Schira, Malcom kini sudah sangat dekat untuk meninggalkan Al Hilal selama periode transfer musim panas yang tengah berlangsung, di tengah adanya pengaturan di dalam klub untuk menyelesaikan urusan kepergiannya.

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Hal ini terjadi bersamaan dengan semakin dekatnya Al Hilal mengakhiri negosiasinya dengan Iliman Ndiaye, di mana manajemen dan staf teknis menilai bahwa merekrut seorang winger baru akan menjadi bagian dari rencana memperkuat tim sebagai persiapan menghadapi musim mendatang.

Beberapa hari ke depan diperkirakan akan menyaksikan perkembangan yang menentukan mengenai masa depan Malcom, baik dengan tuntasnya kepindahannya ke tujuan baru, maupun dengan rampungnya salah satu kesepakatan penyerangan terbesar Al Hilal di bursa transfer musim panas.

Perlu dicatat bahwa Malcom bergabung dengan Al Hilal pada musim panas 2026, dari klub Rusia Zenit, dan turut andil meraih 5 gelar domestik.