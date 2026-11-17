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Sean Steur sangat kritis terhadap Belanda U-21. Menurut sang gelandang, tim asuhan pelatih Michael Reiziger bermain dengan api dalam laga play-off yang berakhir dengan kekalahan 2-3 dari Denmark U-21.

Belanda U-21 sempat tertinggal 0-2 dan 1-3 di Almere serta beberapa kali terlihat gugup. Gol Thom van Bergen dan Devin Haen akhirnya mengantarkan Belanda U-21 meraih tiket ke Piala Eropa.

"Awal pertandingan kami luar biasa buruk. Bermain sangat berbeda ketika Anda tahu sedang unggul 3-0. Ternyata sulit, padahal Anda mengira itu sangat mudah," keluh Steur seusai pertandingan kepada ESPN.

Selama pertandingan, Steur sempat khawatir akan skenario terburuk, yakni gagal lolos ke Piala Eropa. "Tak mau muncul di internet karena hal seperti ini. Apalagi kami bermain di kandang. Itu tidak akan bagus untuk citra kami."

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Kapten Givairo Read juga tidak puas. "Kami tidak memenangi duel, Denmark jauh lebih agresif dan lebih tajam. Itu tidak boleh terjadi. Ini laga hidup-mati."

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Read lega Belanda U-21 mampu bangkit dan akhirnya lolos ke Piala Eropa. "Saya tentu lega. Kami membuatnya menjadi sangat menegangkan, tetapi kami berhasil meraih tiket itu. Saya pikir kami berjuang seperti keluarga besar, jadi saya senang."

Piala Eropa akan berlangsung dari 16 Juni hingga 3 Juli 2027 di Albania dan Serbia.

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Undian putaran final musim panas tahun depan akan berlangsung pada 29 November. Acara tersebut akan digelar di Beograd.