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Sean SteurIMAGO
Bart DHanis

Diterjemahkan oleh

Sean Steur pindah dari Ajax ke Newcastle karena kehadiran seorang pemain di sana

Transfers
Ajax

Sean Steur menginginkan jaminan posisi starter di Ajax, tetapi klub asal Amsterdam itu tidak bisa menjanjikannya. Menurut Sky Sports dan De Telegraaf, itulah alasan dia hengkang dari Johan Cruijff ArenA.

Pada Selasa pagi, Algemeen Dagblad tiba-tiba memberitakan transfer Steur ke Newcastle United. Gelandang tersebut menghasilkan 27 juta euro bagi Ajax.

Ajax sebenarnya sudah sepakat dengan sang gelandang mengenai kontrak baru hingga pertengahan 2030, namun kemudian ayah Steur tiba-tiba menghubungi pihak klub. Ia ingin mengetahui bagaimana Jordi Cruijff memandang masa depan anaknya dalam waktu dekat.

Cruijff kemudian tidak dapat memberikan jaminan tempat di starting line-up untuk musim depan, karena perpanjangan kontrak Jorthy Mokio. Akibatnya, perpanjangan kontrak tersebut dibatalkan.

Steur dan rombongannya pun mencari opsi lain dan akhirnya memilih Newcastle. Di sana, ia diharapkan bisa menggantikan Sandro Tonali yang telah dijual seharga 115 juta euro.

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Steur telah tampil dalam total 26 pertandingan untuk tim utama Ajax. Ia berhasil mencetak satu gol: dalam laga Klassieker melawan Feyenoord (1-1).



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