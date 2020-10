'Cocoklogi' Scudetto 1995/96, Zlatan Ibrahimovic & Sinyal AC Milan Juara Musim Ini

masih menjaga kesucian 100 persen di musim ini. Laju mereka mulus tanpa hambatan.

Alih-alih tersandung di laga Derby Della Madonnina kontra Milan, Rossoneri sukses membungkam Nerazzurri 2-1.

Dengan hasil positif ini, Milan praktis telah mengamankan empat kemenangan beruntun di empat pertandingan pembuka sejauh ini. Menarik, sebab rentetan empat kemenangan berturut-turut ini membuka memori era kejayaan Milan di masa lampau.

Menurut catatan Opta, ini pertama kalinya Milan meraih empat kemenangan secara konsekutif sejak musim 1995/96. Saat itu Il Diavolo ditangani pelatih legendaris Italia Fabio Capello.

Lebih menarik lagi karena di edisi kala itu Milan berhasil meraih Scudetto!

Hitung-hitungan di atas kertas bisa saja keliru, namun bila mengaitkan dengan apa yang terjadi di masa kini, boleh jadi ini adalah sebuah sinyal jika Milan tengah berada di jalur untuk meraih kembali kejayaan musim ini.

Berlebihan? Terlalu dini? Memang benar, tapi...

4 - #ACMilan have won each of their first four seasonal #SerieA games for the first time since 1995/96, with Fabio Capello. Start. #InterMilan