Legenda Manchester United, Paul Scholes, mendesak mantan klubnya untuk berusaha merekrut kapten Tottenham, Cristian Romero, sebelum didahului Atletico Madrid, meski ia menyebut bek Argentina itu "gila" dan "badut sejati".

Bek asal Argentina berusia 28 tahun itu diperkirakan akan meninggalkan Tottenham musim panas ini setelah mendapatkan lampu hijau untuk bergabung dengan Atletico Madrid, yang tengah menjalani pembicaraan intensif dengan klub London Utara tersebut, dan keduanya hanya terpaut beberapa juta dalam negosiasi.

Sementara itu, Manchester United tengah bersemangat mencari opsi-opsi baru untuk memperkuat skuad Michael Carrick sebelum dimulainya musim baru, yang akan menyaksikan United tampil di Liga Champions Eropa setelah menempati peringkat ketiga di Liga Primer Inggris musim lalu.

Scholes mengkritik gaya bertahan Romero yang ceroboh dan tidak disiplin bersama Tottenham, tetapi secara mengejutkan ia justru mengajak Manchester United untuk menyambarnya sebelum Atletico Madrid.

Ia mengatakan saat membahas target-target transfer potensial Manchester United dalam podcast "The Good, The Bad & The Football": "Yang satu ini mungkin membuat kalian tertawa. Cristian Romero dari Tottenham."

Ia menambahkan, sebagaimana dikutip surat kabar "Daily Mail": "Aku tahu ini mungkin terdengar konyol, tapi kurasa aku mengaguminya. Kurasa dia gila. Dia bek yang sangat bagus, tapi dia melakukan beberapa hal bodoh. Dia badut dalam arti sepenuhnya."

Ia melanjutkan: "Sepertinya dia bek yang sangat populer, sungguh. Aku tahu ini mungkin terdengar aneh, tapi kurasa suporter Old Trafford akan menyukainya."

Scholes meyakini bahwa Manchester United perlu memperkuat posisi jantung pertahanan secara khusus jika mereka berencana untuk melangkah maju di masa depan.

Ia melanjutkan: "Kurasa posisi jantung pertahanan mungkin adalah posisi terpenting yang perlu dibenahi. Kau membutuhkan bek-bek yang bisa diandalkan di Liga Primer Inggris. Lebih baik lagi jika mereka cukup bugar secara fisik untuk bermain di sebagian besar pertandingan."

Ia mengakhiri pernyataannya: "Harry Maguire tidak seperti itu, sementara Martinez terlalu sering mengalami cedera. Kami punya pemain muda Ayden Heaven, yang menurutku adalah talenta yang sangat menjanjikan, tapi dia masih akan melakukan kesalahan. Dia masih muda."