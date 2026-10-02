Penunjukan pelatih asal Spanyol, Xavi Hernandez, sebagai direktur teknik timnas Belanda menimbulkan tanda tanya bagi Wesley Sneijder, yang mengkritik kebijakan Federasi Sepak Bola Belanda terkait syarat memperoleh lisensi kepelatihan, seraya menegaskan adanya kontradiksi yang jelas dalam memperlakukan para pelatih.

Sneijder mengatakan, dalam pernyataan yang dikutip situs "Foot Mercato" asal Prancis, bahwa Xavi memperoleh lisensi kepelatihan kategori A, B, dan Pro hanya dalam empat pekan, sesuatu yang dinilainya aneh mengingat syarat-syarat yang sebelumnya diberlakukan oleh Federasi Belanda.

Mantan bintang Inter Milan itu menjelaskan: "Xavi memperoleh lisensi kepelatihan kategori A, B, dan Pro dalam waktu empat pekan. Saya merasa sangat aneh bahwa mereka memilih pelatih yang bahkan tidak memenuhi persyaratan Federasi Sepak Bola Belanda itu sendiri."

Sneijder menambahkan bahwa sebelumnya Federasi Belanda pernah memberitahunya tentang keharusan menjalani program kepelatihan yang berlangsung beberapa tahun, seraya menegaskan bahwa saat itu ia menerima penjelasan bahwa mempercepat prosedur memperoleh lisensi tidak lagi dimungkinkan karena regulasi Federasi Sepak Bola Eropa "UEFA".









Mantan pemain internasional Belanda itu menegaskan bahwa ia tidak meragukan kemampuan kepelatihan Xavi, melainkan keberatan dengan cara federasi memperlakukan persyaratan lisensi, terlebih pengalaman pribadinya dengan persoalan ini berakhir dengan terhentinya karier kepelatihannya pada tahun 2021, menyusul perselisihan dengan federasi karena ia menuntut dukungan yang lebih khusus bagi para mantan pemain yang memiliki pengalaman besar.

Sneijder berkata: "Saya mendoakan hal yang sama untuk Xavi, dan juga untuk Federasi Belanda, tetapi saya merasa hal ini aneh," sebelum ia menolak dalih yang dikaitkan dengan regulasi UEFA, seraya menambahkan: "Mereka berkata: keputusan itu dari Federasi Sepak Bola Eropa. Ini tidak benar."

Dengan demikian, penunjukan Xavi sebagai pelatih timnas Belanda berubah menjadi momen yang kembali membuka perdebatan seputar standar lisensi kepelatihan, serta sejauh mana konsistensi Federasi Belanda dalam menerapkan syarat-syaratnya terhadap berbagai pelatih.



