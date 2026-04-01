Scaloni: Messi akan mencapai gol ke-1.000-nya tanpa masalah

Lionel Scaloni, pelatih tim nasional Argentina, berbicara setelah kemenangan telak 5-0 atas Zambia dalam pertandingan persahabatan sebagai bagian dari persiapan mereka menuju Piala Dunia 2026.

Lionel Messi mencetak satu gol dalam pertandingan tersebut, sehingga total golnya sepanjang kariernya menjadi 902 gol.

Scaloni menegaskan, dalam pernyataan yang disiarkan oleh jaringan "TYC Sports" Argentina: "Akan menjadi suatu kehormatan bagi saya untuk bekerja dengannya (Lionel Messi) jika ia memutuskan bahwa ini akan menjadi partisipasi terakhirnya di Piala Dunia."

Pelatih Argentina itu menambahkan: "Dengan Messi, Anda tidak bisa memprediksi apa yang akan terjadi. Semua orang menantikan untuk melihatnya dan menikmati penampilannya, dan saya akan berusaha semaksimal mungkin agar tim mendukungnya."

Dia melanjutkan: "Ketika waktunya tiba, jika dia memutuskan untuk bergabung dengan kami di Piala Dunia, kami akan duduk dan berbicara, karena dia menginginkan apa yang kami inginkan. Jika dia hadir di Piala Dunia, dia pasti ingin bermain. Mari kita berharap kita bisa menikmati penampilannya jika dia memutuskan demikian, dan kita lihat apa yang akan terjadi."

Scaloni melanjutkan pembicaraannya tentang kemungkinan Messi mencapai gol ke-1.000 dalam kariernya dengan mengatakan: "Saya yakin dia akan mencapai pencapaian ini. Jika dia terus bermain, saya tidak berpikir dia akan menghadapi masalah apa pun."

Baca juga:

Pukulan keras yang mengguncang citra sepak bola Argentina



Pelatih Argentina itu mengakhiri pernyataannya dengan mengatakan: "Saya berharap dia terus bermain karena dia bahagia di lapangan, dan kita semua ingin melihatnya... Berapa banyak gol yang dia cetak? Lebih dari 90 gol dalam satu tahun pada 2012, dan dia bisa melakukannya lagi."