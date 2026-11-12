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Lionel Scaloni, pelatih kepala timnas Argentina, memberikan komentar mengenai perpanjangan kontraknya bersama Argentina hingga tahun 2030.

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Surat kabar Sport memuat pernyataan Scaloni, di mana ia menyampaikan terima kasih kepada Federasi Sepak Bola Argentina, serta mengungkapkan antusiasmenya untuk melanjutkan proyek ini.

Scaloni berkata, "Saya sangat bahagia. Mereka telah berupaya keras untuk merampungkan kesepakatan ini. Meskipun ini bukan masa-masa yang mudah bagi anggota keluarga saya, hal ini memberi saya rasa puas yang besar."

Ia melanjutkan, "Sejujurnya, inilah yang kami semua inginkan sejak awal. Kami tetap seperti di hari pertama, dengan antusiasme yang sama dan keinginan yang sama selalu, karena jika tidak, tidak mungkin saya berada di sini."

Ia menegaskan, "Bekerja di posisi ini menuntut untuk dilakukan dengan sepenuh tenaga dan semangat. Setelah berkonsultasi dengan orang-orang terdekat saya, kami memutuskan bahwa melanjutkan adalah pilihan terbaik."

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Scaloni menambahkan, "Federasi Sepak Bola Argentina dan presidennya telah berupaya keras. Mulai sekarang, dimulailah fase penting dalam perjalanan kami, di mana kami akan memberi kesempatan kepada para pemain muda yang menanti giliran mereka."

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Ia menandaskan, "Kami perlu bersabar dengan para pemain ini, karena mereka memiliki potensi yang luar biasa, tetapi mungkin mereka belum mencapai level yang diberikan Lionel Messi, Angel Di Maria, dan Otamendi kepada kami."

Pelatih Tim Tango itu menegaskan, "Mulai sekarang, para pemain ini membutuhkan pengertian dari semua orang. Saya memiliki antusiasme dan keinginan yang sama seperti yang saya miliki di hari pertama."

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Pelatih Scaloni juga menyinggung Lionel Messi, yang tidak akan bisa ia andalkan selama fase mendatang, setelah pengunduran dirinya dari tim nasional, seraya mengakui bahwa ia adalah pemain yang tidak tergantikan.

Scaloni berkata, "Messi tidak tergantikan, dan tidak ada cara untuk menyiasati hal itu serta mencoba bermain dengan cara yang sama tanpa dia, itu tidak mungkin. Pengaruhnya tidak terbatas pada apa yang ia berikan di dalam lapangan saja, tetapi juga meluas pada apa yang ia ciptakan di sekitarnya."

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Ia menegaskan, "Sekarang kami akan mencoba melanjutkan tanpa dia, dengan tetap mempertahankan gaya bermain yang serupa, dan mencari alternatif lain. Sulit menyusun daftar pemain tim nasional tanpa kehadirannya, tetapi kami semua harus terbiasa dengan hal itu. Tugas kami adalah bermain dengan cara yang sama tanpa dia."

Lionel Scaloni tidak mengungkapkan identitas pemain yang akan mengenakan nomor punggung 10, yang selama ini dikenakan oleh mantan bintang Barcelona itu, pada periode mendatang.

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Terkait hal ini, ia berkata, "Kami belum memikirkan pemain mana yang akan kami beri nomor ini sampai hal itu menjadi keharusan, dan ketika saatnya tiba, kami akan melihat kepada siapa kami akan memberikannya. Hal ini tidak mengganggu saya dan saya tidak menganggapnya penting. Ketika kami mengambil keputusan, kami berharap pilihannya bersifat final, dan kami tidak memberikan nomor punggung 10 kepada semua pemain. Ketika kami memutuskan, kami berharap nomor itu menjadi milik pemain yang mampu mempertahankannya. Itulah idenya."

Menurut yang dimuat media Argentina, kesepakatan baru antara Scaloni dan tim nasional mencakup kontrak yang terbagi menjadi dua fase, dengan skema dua tahun + dua tahun.

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Fase pertama berlangsung selama dua tahun ke depan, dengan fokus pada turnamen Copa America 2027, dan mencakup kemungkinan mengakhiri kontrak lebih awal, jika sang pelatih merasa ia tidak lagi memiliki motivasi atau tenaga yang diperlukan untuk melanjutkan.

Adapun fase kedua, kontrak akan diperpanjang selama dua tahun tambahan, dengan tujuan mencapai putaran final Piala Dunia berikutnya.

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Di tingkat staf kepelatihan, perubahan paling menonjol adalah tiadanya Walter Samuel, yang memutuskan untuk menjalani pengalaman profesional baru sebagai pelatih di Eropa. Selain itu, staf kepelatihan akan mempertahankan susunan biasanya, yang mencakup Pablo Aimar, Roberto Ayala, Luis Martin, Martin Tocalli, dan Matias Mana.