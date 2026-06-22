Scaloni menanggapi serangan Ancelotti dengan cerdas... dan menegaskan sikapnya terkait krisis "keluarga Messi"

Lionel Scaloni, pelatih Argentina, tampil dalam konferensi pers menjelang pertandingan melawan Austria hari ini, Senin. Seperti biasa, pelatih peraih Piala Dunia ini bersikap hati-hati dan meredam kontroversi yang dipicu oleh pernyataan Carlo Ancelotti, pelatih Brasil.

Mengenai rumor yang menghantui keluarga Lionel Messi, serta kabar meninggalnya ayahnya, Scaloni mengatakan: “Kami percaya bahwa kebersamaanlah yang membantu melewati situasi seperti ini. Kami menyadari bahwa selalu lebih baik menghadapi masalah-masalah ini bersama seorang teman. Dan saya rasa dia (Messi) merasakan hal yang sama.”

Mengenai pertandingan melawan Austria, ia melanjutkan: “Lawan kami adalah tim yang tangguh. Mereka menekan dengan baik dan bermain dengan gaya langsung; mereka adalah tim yang patut diperhitungkan. Turnamen ini menunjukkan bahwa tidak ada lawan yang mudah; fase grup memang selalu sulit.”

Dia melanjutkan: “Selain itu, jeda minum air memberikan dorongan moral bagi tim yang secara teori lebih lemah. Hal ini terasa sedikit tidak seimbang dengan perubahan format pertandingan menjadi empat babak. Rasanya agak tidak realistis.”

Mengenai pemantauan tim terhadap Piala Dunia, ia menjelaskan: “Kami menonton semua pertandingan yang bisa kami tonton. Lalu kami berusaha mengikuti perkembangannya, meskipun hal itu sangat sulit di Piala Dunia kali ini.”

Ancelotti baru-baru ini menyatakan bahwa Argentina tidak memainkan sepak bola dengan tempo tinggi, dan menanggapi hal itu, Scaloni berkata: “Saya benar-benar memahami maksudnya, dan dia mengungkapkannya dengan cara yang baik. Awalnya kami mengira dia mengatakan sesuatu yang buruk, tapi sama sekali tidak. Kami senang mendengarnya. Dia berbicara dengan campuran bahasa Spanyol, Portugis, dan Italia, jadi... itu lebih mirip pujian daripada kritik.”

Mengenai jeda minum: “Awalnya memang terasa agak aneh. Kami akan terbiasa seiring berjalannya waktu, tetapi sejauh ini hal itu belum menjadi hal yang wajar bagi kami. Kami berusaha menganalisis situasi dan memperbaikinya. Pertandingan digelar dengan cara yang berbeda-beda, semuanya secara bersamaan, karena hal ini. Saya yakin situasinya akan membaik.”

Dan mengenai gaya bermain melawan Aljazair, ia menegaskan: “Bagi saya, babak pertama dan kedua sama saja. Lawan bermain dan menekan Anda. Jika mereka mengejutkan Anda, Anda harus bertahan. Itulah yang terjadi dan akan terus berlanjut. Jika Anda tidak siap, segalanya akan menjadi rumit, dan kami menyadarinya. Yang penting adalah tim bisa beradaptasi, dan itulah yang membuat saya tenang.”

Mengenai harapannya untuk Messi di hari ulang tahunnya (pada tanggal 24 bulan ini), ia melanjutkan: “Harapan yang kita semua panjatkan adalah agar dia bahagia. Percayalah.”

Mengenai Spanyol, ia menyoroti: “Kami telah melihat Spanyol di arena olahraga, dan saya tidak heran mereka menang (atas Arab Saudi). Saya juga tidak heran dengan hasil imbang mereka (melawan Kap Verde), karena mereka tidak pantas mendapatkannya. Mereka telah menunjukkan bahwa mereka dalam kondisi baik dan merupakan pesaing yang tangguh.”

Mengenai perkembangan tim sejak Piala Dunia terakhir, ia mengatakan: “Setelah Qatar, kami menjalani pertandingan-pertandingan yang luar biasa. Saya rasa kami mempertahankan level yang konsisten, dan kami menambahkan Tiago Almada, yang sebelumnya bukan pemain inti. Ia memberi kami sebagian dari apa yang dulu diberikan oleh Ángel Di María. Kami memiliki pemain cadangan yang mampu mengubah jalannya pertandingan, seperti Giuliano Simeone dan Nico Baz... Saya rasa kami berada di jalur yang benar. Tim ini menunjukkan keinginan yang terus-menerus untuk berkembang, dan itulah pencapaian terbaik kami.”