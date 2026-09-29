Lionel Scaloni, pelatih timnas Argentina, berbicara tentang sejumlah topik penting, terutama masa depannya bersama timnas, Lionel Messi, nasib nomor punggung 10, waktu kedatangan sang kapten timnas ke Argentina, serta sosok para kapten baru tim.

Pernyataan Scaloni disampaikan hari Selasa ini, dalam konferensi pers yang digelarnya menjelang laga persahabatan melawan Bolivia, yang dijadwalkan berlangsung dini hari lusa, Kamis, di Stadion "Mario Alberto Kempes" di Kota Cordoba, dalam pertandingan persahabatan pertama "Albiceleste" setelah Piala Dunia 2026.

"Saya sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan"

Scaloni menegaskan keinginannya untuk melanjutkan tugasnya bersama timnas Argentina seiring kontraknya saat ini yang mendekati akhir pada Desember mendatang.

Terkait negosiasi dengan Claudio Tapia, presiden Federasi Sepak Bola Argentina, Scaloni mengatakan sebagaimana dikutip surat kabar "Marca": "Saya sudah berbicara beberapa waktu dengan Presiden Tapia untuk melihat apakah kami bisa melangkah maju dan mencapai kesepakatan. Sekarang kami memiliki pertandingan-pertandingan ini di depan, tetapi persoalannya akan terkait dengan tercapainya kesepakatan. Keinginannya ada, dan itulah yang penting".

Pelatih Argentina itu menambahkan: "Saya sudah mengambil keputusan untuk melanjutkan, dan saya memiliki keinginan untuk terus bekerja dan mencapai kesepakatan. Ketika kami memiliki sesuatu, kami akan mengumumkannya".

Scaloni menentukan nasib nomor punggung 10

Mengenai pemain yang akan mengenakan nomor punggung 10 setelah Messi, Scaloni mengatakan dengan jelas: "Sampai laga Leo digelar, kami tidak akan memberikan nomor 10 kepada siapa pun".

Ia menambahkan: "Setelah itu kita lihat nanti", seraya menjelaskan bahwa idenya adalah agar "salah satu pemain menyimpannya, dengan segala nilai dan keindahan yang dikandungnya".

Waktu kedatangan Messi ke Argentina

Scaloni mengungkap waktu kedatangan Messi ke negara itu, dengan mengatakan: "Pada awalnya, ia akan datang di akhir pekan, setelah pertandingan tanggal 3 Oktober melawan Burkina Faso. Jika ia ingin datang untuk pertandingan itu, ia bisa, tidak ada masalah. Tetapi ia akan tiba hari Minggu".

Messi diperkirakan akan menjalani laga perpisahannya bersama timnas Argentina melawan Benin di Stadion "Monumental", yang diperkirakan akan dipenuhi para suporter.

Scaloni menentukan para kapten Argentina setelah Messi

Seiring semakin dekatnya kepergian Messi dari timnas, Scaloni juga berbicara tentang sosok kapten yang akan mengenakan ban kapten Argentina, seraya menjelaskan bahwa ada 3 kapten selama pertandingan-pertandingan persahabatan mendatang.

Ia mengatakan: "Kaptennya memang sudah Cuti (Romero) setelah Leo dan Oto (Otamendi), yang kedua adalah Emiliano (Dibu), dan yang lain Lautaro Martinez, setidaknya di pertandingan-pertandingan ini".

Scaloni memuji Romero, dengan mengatakan: "Cuti, selain menjadi pemain yang luar biasa, harus memikul tanggung jawab ini, dan ia telah melakukannya. Kami tahu ia mampu melakukannya, dan ia harus menunjukkan apa arti mengenakan ban kapten".

Ia menambahkan: "Semua orang akan ingin meneladaninya, dan ia harus berkembang dalam banyak hal. Kami melihat ia mampu menjadi kapten, dan kami yakin ia akan selalu hadir untuk membela jersey timnas".

"Akan sulit menggantikan Messi sebagai kapten"

Scaloni menekankan bahwa kepergian Messi tidak hanya akan menjadi kehilangan secara teknis, tetapi juga akan meninggalkan kekosongan pada level kepemimpinan di dalam dan luar lapangan.

Ia mengatakan: "Terlepas dari statusnya sebagai pemain, ia menciptakan sesuatu di dalam dan luar lapangan yang belum pernah saya lihat dari orang lain mana pun. Bayangkan saja, apakah tidak sulit kehilangannya".

Ia melanjutkan: "Tetapi kami memiliki orang-orang yang bisa memberikan kepemimpinan, dan orang-orang baik, dan itulah yang paling penting. Saya tidak mencari pemimpin yang membuat rekan-rekannya takut kepada mereka, melainkan saya mencari orang-orang yang baik dan positif".

Scaloni menutup: "Kita semua harus menggantikan apa yang dilakukan Leo, dan itu akan sulit, tetapi kelompok ini selalu merespons".

Jadwal pertandingan persahabatan Argentina

Argentina × Bolivia: Rabu 30 September, di Stadion "Kempes" di Cordoba.

Argentina × Burkina Faso: Sabtu 3 Oktober, di Stadion "Monumental".

Argentina × Benin: Selasa 6 Oktober, di Stadion "Monumental".