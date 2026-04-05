SC Heerenveen masih bersikap lunak terhadap Heracles Almelo yang sedang terpuruk

Degradasi langsung semakin mendekat bagi Heracles Almelo. Tim yang berada di posisi terbawah klasemen Vriendenloterij Eredivisie ini kalah 4-1 saat bertandang ke markas sc Heerenveen pada Minggu lalu dan, dengan lima pertandingan tersisa, harus mengejar selisih delapan poin untuk mencapai posisi keenam belas yang saat ini masih aman.

Maxence Rivera sepertinya bakal ngasih Heerenveen awal yang sempurna setelah 11 menit pertandingan di Abe Lenstra Stadion. Tapi, setelah dicek VAR, gol 1-0 dari pemain sayap kiri tim Frisia itu dianulir karena handball.

Justru Heracles yang berani memimpin di Heerenveen. Mario Engels mencetak gol dari jarak sangat dekat ke sudut kiri bawah. Tim asuhan Robin Veldman tidak tinggal diam dan menyamakan kedudukan melalui Jacob Trenskow, yang mencetak gol dari tendangan sudut terukur Joris van Overeem.

Heracles memasuki babak istirahat dalam keadaan tertinggal, setelah Marcus Linday memicu penalti. Lasse Nordas tidak gagal dari titik penalti. Segera setelah babak kedua dimulai, Heerenveen memperlebar keunggulan menjadi 3-1 berkat gol bunuh diri Remko Pasveer. Tak lama setelah itu, kiper Heracles masih mampu menyelamatkan bola di garis gawang, namun Rivera berhasil menyarangkan bola rebound untuk mencetak gol ke-4.

Dua pukulan telak bagi Heracles dalam waktu yang sangat singkat. Heerenveen tampak semakin percaya diri berkat dua gol tersebut dan, didukung oleh suporter tuan rumah, terus memburu gol tambahan. Skor sebenarnya bisa lebih tinggi, namun beberapa peluang penting tidak dimanfaatkan.

Pelatih Ernest Faber melakukan banyak pergantian pemain di 30 menit terakhir, dalam upaya memberi dorongan bagi Heracles. Namun, comeback sudah tak mungkin lagi bagi tim juru kunci ini, di mana bayang-bayang degradasi semakin mengancam.

Pasveer menyelamatkan Heracles dari kekalahan telak di Heerenveen dengan beberapa penyelamatan gemilang di akhir pertandingan. Yang jelas, klub asal Almelo ini, di mana Sem Scheperman sempat membentur tiang gawang, membutuhkan keajaiban untuk bertahan di liga.