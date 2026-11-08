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SC Freiburg vs. Union Berlin: Waktu kick-off

Bundesliga - Pekan 9 8 Nov 2026 - 11.30 Europa-Park Stadion

SC Freiburg menjamu Union Berlin di Europa-Park Stadion dalam duel Bundesliga. Setelah tampil apik di Conference League, tim asal Breisgau itu ingin melanjutkan hasil positif di liga.

Freiburg, yang berada di peringkat ketiga klasemen, berada di bawah tekanan untuk tetap menjaga jarak dengan puncak klasemen. Pelatih Julian Schuster dapat mengandalkan skuad yang belakangan semakin percaya diri. Tiga kemenangan beruntun menjadi buktinya.

Freiburg meletakkan dasar kebangkitan terkininya lewat kemenangan 3-2 atas Wolfsburg di ajang piala dan kemenangan tandang 2-1 atas Augsburg di Bundesliga. Puncaknya adalah kemenangan 1-0 di kandang Trabzonspor dalam Conference League, ketika kiper Mio Backhaus tampil luar biasa dan bahkan beberapa kali menggagalkan upaya Mohamed Salah.

Sebaliknya, Union Berlin tengah menjalani periode yang jauh lebih sulit. Die Eisernen berada di posisi ke-16 klasemen dan menghadapi tekanan dalam persaingan menghindari degradasi. Mereka baru beberapa kali menunjukkan penampilan meyakinkan musim ini. Pelatih Mauro Lustrinelli menghadapi tugas untuk menstabilkan tim.

Union setidaknya meraih hasil imbang 1-1 melawan Köln dalam laga Bundesliga terakhirnya, setelah sebelumnya kalah telak 0-5 dari lawan yang sama di DFB-Pokal. Lini pertahanan masih menjadi sumber kekhawatiran terbesar.

Berikut informasi tempat menyaksikan pertandingan ini secara langsung.

Topik pekan ini: Apa yang terjadi pada SC Freiburg dan Union Berlin?

SC Freiburg memasuki pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Yang terbaru, mereka menang tandang 1-0 atas Trabzonspor di Conference League. Sebelumnya, Freiburg mengalahkan Augsburg 2-1 di Bundesliga dan menyingkirkan Wolfsburg dari DFB-Pokal dengan skor 3-2. Dua kekalahan dari Bayern München (1-3) dan AS Monaco (0-3) menunjukkan bahwa performa mereka masih perlu ditingkatkan saat menghadapi tim papan atas. Dalam lima pertandingan, Freiburg mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali.

Union Berlin mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Laga terbarunya berakhir imbang 1-1 melawan Köln di Bundesliga. Kekalahan terbesarnya dalam periode tersebut adalah saat takluk 0-5 dari Köln di DFB-Pokal. Union hanya mencetak tiga gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan, catatan serangan yang mencerminkan perjuangan mereka menghindari degradasi.

SC Freiburg vs. Union Berlin: Susunan pemain

SC Freiburg vs. Union Berlin: Performa

SC Freiburg vs. Union Berlin: Rekor pertemuan

SC Freiburg vs. Union Berlin: Klasemen