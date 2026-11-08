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SC Freiburg vs. Union Berlin: Waktu kick-off

Bundesliga - Pekan 9 8 Nov 2026 - 11.30 Europa-Park Stadion

SC Freiburg menjamu Union Berlin di Europa-Park Stadion dalam duel Bundesliga. Setelah tampil kuat di Conference League, tim asal Breisgau itu ingin melanjutkan performa tersebut di liga.

Sebagai pemuncak klasemen, Freiburg berada di bawah tekanan untuk tetap menjaga kedekatan dengan posisi teratas. Pelatih Julian Schuster dapat mengandalkan tim yang belakangan ini semakin percaya diri. Tiga kemenangan beruntun menjadi buktinya.

Freiburg mengawali tren positif terkini dengan kemenangan 3-2 atas Wolfsburg di ajang piala dan kemenangan tandang 2-1 atas Augsburg di Bundesliga. Puncaknya adalah kemenangan 1-0 di markas Trabzonspor dalam Conference League. Pada laga itu, kiper Mio Backhaus tampil luar biasa dan beberapa kali menggagalkan Mohamed Salah.

Sebaliknya, Union Berlin tengah melalui periode yang jauh lebih sulit. Die Eisernen berada di peringkat ke-16 dan terancam degradasi. Mereka baru beberapa kali tampil meyakinkan musim ini. Pelatih Mauro Lustrinelli menghadapi tugas untuk membuat timnya lebih stabil.

Dalam laga terakhirnya di Bundesliga, Union setidaknya meraih hasil imbang 1-1 melawan Köln, setelah Die Eisernen sebelumnya kalah telak 0-5 dari lawan yang sama di DFB-Pokal. Lini pertahanan masih menjadi kekhawatiran terbesar.

Berikut informasi mengenai tempat menyaksikan pertandingan ini secara langsung.

Topik pekan ini: Apa yang terjadi pada SC Freiburg dan Union Berlin?

SC Freiburg memasuki pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Mereka baru saja menang 1-0 di markas Trabzonspor dalam Conference League. Sebelumnya, Freiburg mengalahkan Augsburg 2-1 di Bundesliga dan menyingkirkan Wolfsburg dari DFB-Pokal dengan kemenangan 3-2. Dua kekalahan dari Bayern München (1-3) dan AS Monaco (0-3) menunjukkan bahwa mereka masih perlu meningkatkan performa saat menghadapi tim-tim papan atas. Dalam lima pertandingan tersebut, Freiburg mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali.

Union Berlin mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Pertandingan teranyar mereka berakhir imbang 1-1 melawan Köln di Bundesliga. Kekalahan paling telak dalam periode itu adalah hasil 0-5 dari Köln, kali ini di DFB-Pokal. Union hanya mencetak tiga gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan, sebuah catatan serangan yang mencerminkan perjuangan mereka menghindari degradasi.

SC Freiburg vs. Union Berlin: Susunan pemain

SC Freiburg vs. Union Berlin: Performa

SC Freiburg vs. Union Berlin: Rekor pertemuan

SC Freiburg vs. Union Berlin: Klasemen