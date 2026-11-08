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Bundesliga
team-logoFreiburg
Europa-Park Stadion
team-logoUnion Berlin
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SC Freiburg vs Union Berlin hari ini: Siapa yang menayangkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming?

Freiburg vs Union Berlin
Freiburg
Union Berlin
Bundesliga

SC Freiburg menghadapi Union Berlin di Bundesliga. Namun, siapa yang menyiarkan pertandingan ini secara langsung di TV dan live streaming hari ini?

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SC Freiburg vs. Union Berlin: Waktu kick-off

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Bundesliga - Pekan 9
Europa-Park Stadion

SC Freiburg menjamu Union Berlin di Europa-Park Stadion dalam duel Bundesliga. Setelah tampil kuat di Conference League, tim asal Breisgau itu ingin melanjutkan performa tersebut di liga.

Sebagai pemuncak klasemen, Freiburg berada di bawah tekanan untuk tetap menjaga kedekatan dengan posisi teratas. Pelatih Julian Schuster dapat mengandalkan tim yang belakangan ini semakin percaya diri. Tiga kemenangan beruntun menjadi buktinya.

Freiburg mengawali tren positif terkini dengan kemenangan 3-2 atas Wolfsburg di ajang piala dan kemenangan tandang 2-1 atas Augsburg di Bundesliga. Puncaknya adalah kemenangan 1-0 di markas Trabzonspor dalam Conference League. Pada laga itu, kiper Mio Backhaus tampil luar biasa dan beberapa kali menggagalkan Mohamed Salah.

Sebaliknya, Union Berlin tengah melalui periode yang jauh lebih sulit. Die Eisernen berada di peringkat ke-16 dan terancam degradasi. Mereka baru beberapa kali tampil meyakinkan musim ini. Pelatih Mauro Lustrinelli menghadapi tugas untuk membuat timnya lebih stabil.

Dalam laga terakhirnya di Bundesliga, Union setidaknya meraih hasil imbang 1-1 melawan Köln, setelah Die Eisernen sebelumnya kalah telak 0-5 dari lawan yang sama di DFB-Pokal. Lini pertahanan masih menjadi kekhawatiran terbesar.

Berikut informasi mengenai tempat menyaksikan pertandingan ini secara langsung.

Topik pekan ini: Apa yang terjadi pada SC Freiburg dan Union Berlin?

SC Freiburg memasuki pertandingan ini dengan catatan tiga kemenangan, tanpa hasil imbang, dan dua kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Mereka baru saja menang 1-0 di markas Trabzonspor dalam Conference League. Sebelumnya, Freiburg mengalahkan Augsburg 2-1 di Bundesliga dan menyingkirkan Wolfsburg dari DFB-Pokal dengan kemenangan 3-2. Dua kekalahan dari Bayern München (1-3) dan AS Monaco (0-3) menunjukkan bahwa mereka masih perlu meningkatkan performa saat menghadapi tim-tim papan atas. Dalam lima pertandingan tersebut, Freiburg mencetak delapan gol dan kebobolan sembilan kali.

Union Berlin mencatat satu kemenangan, tiga hasil imbang, dan satu kekalahan dalam lima laga kompetitif terakhir. Pertandingan teranyar mereka berakhir imbang 1-1 melawan Köln di Bundesliga. Kekalahan paling telak dalam periode itu adalah hasil 0-5 dari Köln, kali ini di DFB-Pokal. Union hanya mencetak tiga gol dan kebobolan tujuh kali dalam lima pertandingan, sebuah catatan serangan yang mencerminkan perjuangan mereka menghindari degradasi.

SCF

SCF - Performa

ASM
K3-0
FCB
K1-3
WOB
M3-2
FCA
M1-2
TRS
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
FCU

FCU - Performa

ELV
M1-0
BVB
S0-0
FCA
S1-1
KOE
K5-0
KOE
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

SC Freiburg vs. Union Berlin: Susunan pemain

Kemungkinan susunan pemain Freiburg vs Union Berlin

4-2-3-1
Freiburg crest
Freiburg
SCF
Formasi
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
4-2-3-1
M. BackhausM. BackhausJ. MakengoJ. MakengoP. TreuP. TreuM. GinterM. GinterP. LienhartP. LienhartM. EggesteinM. EggesteinY. SuzukiY. SuzukiD. ScherhantD. ScherhantJ. BesteJ. BesteY. EngelhardtY. EngelhardtI. MatanovicI. MatanovicF. RoennowF. RoennowJ. HabererJ. HabererD. KoehnD. KoehnZ. Van Den BoschZ. Van Den BoschM. FriedrichM. FriedrichK. ImeriK. ImeriL. BurcuL. BurcuA. SchaferA. SchaferM. AebischerM. AebischerR. KhediraR. KhediraT. SkarkeT. Skarke
Union Berlin crest
Union Berlin
FCU
4-2-3-1
Freiburg

Susunan Pemain Utama

Union Berlin

Manajer

  • J. Schuster
  • M. Lustrinelli

SC Freiburg vs. Union Berlin: Performa

SCF

SCF - Performa

ASM
K3-0
FCB
K1-3
WOB
M3-2
FCA
M1-2
TRS
M0-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
7/9
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
4/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
3/5
FCU

FCU - Performa

ELV
M1-0
BVB
S0-0
FCA
S1-1
KOE
K5-0
KOE
S1-1
Gol yang Dicetak (Gol yang Diterima)
3/7
Pertandingan dengan total gol lebih dari 2,5
1/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol
2/5

SC Freiburg vs. Union Berlin: Rekor pertemuan

Head to Head

FreiburgSeriUnion Berlin
0
2
3
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
1
FT
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
FT
Bundesliga
Freiburg badge
Freiburg
SCF
1
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
FT
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
0
Freiburg badge
Freiburg
SCF
0
FT
Bundesliga
Union Berlin badge
Union Berlin
FCU
2
Freiburg badge
Freiburg
SCF
1
FT
2Gol yang Dicetak5
Pertandingan lebih dari 2.5 gol2/5
Kedua tim sama-sama mencetak gol2/5

SC Freiburg vs. Union Berlin: Klasemen

#MMSKGK+/-POINPerforma
1
Bayern MunichBayern MunichFCB
9630299+2021
M
S
M
M
S
2
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
9630167+921
M
S
M
S
S
3
RB LeipzigRB LeipzigRBL
96032713+1418
M
M
M
K
M
4
FreiburgFreiburgSCF
85121810+816
M
K
K
M
S
5
Werder BremenWerder BremenSVW
94321715+215
K
M
M
S
S
6
Bayer LeverkusenBayer LeverkusenB04
84131816+213
K
K
M
M
M
7
ElversbergElversbergELV
94141718-113
K
M
K
M
K
8
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
94051515012
M
M
K
K
M
9
Eintracht FrankfurtEintracht FrankfurtSGE
93331520-512
S
M
K
M
K
10
Hamburger SVHamburger SVHSV
94051020-1012
M
K
K
M
M
11
Mainz 05Mainz 05M05
93151819-110
K
K
K
M
K
12
PaderbornPaderbornSCP
9243811-310
S
S
M
S
K
13
AugsburgAugsburgFCA
9234202009
K
K
S
K
S
14
HoffenheimHoffenheimTSG
83051416-29
K
M
M
K
K
15
FC KoelnFC KoelnKOE
8233912-39
S
S
K
M
K
16
Union BerlinUnion BerlinFCU
8143719-127
S
S
S
M
K
17
Schalke 04Schalke 04S04
813449-56
K
S
K
K
S
18
Borussia MoenchengladbachBorussia MoenchengladbachBMG
91171225-134
K
S
M
K
K
Liga Champions
Liga Europa
Lolos ke Liga Konferensi Europa
Play-off degradasi
Degradasi

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