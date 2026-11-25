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SC Freiburg vs. Twente Enschede: Waktu kick-off

Conference League - Pekan 4 26 Nov 2026 - 15.00 Europa-Park Stadion

SC Freiburg menjamu Twente Enschede dalam laga Liga Konferensi di Europa-Park Stadion. Kedua tim mengincar poin penting di fase liga.

Freiburg menatap pertandingan ini dengan kepercayaan diri tinggi. Tim asuhan Julian Schuster memenangi lima pertandingan kompetitif terakhirnya, yang terbaru dengan skor 1-0 di kandang Elversberg.

Freiburg saat ini berada di peringkat ke-14 Liga Konferensi. Mereka meraih kemenangan tandang penting di kompetisi ini lewat hasil 1-0 di kandang Trabzonspor pada laga terakhir.

Twente Enschede datang ke Jerman sebagai tim peringkat ketiga di klasemen fase liga. Pelatih John van den Brom menjaga laju timnya setelah meraih kemenangan 2-1 atas Willem II Tilburg di Eredivisie pada laga terakhir.

Lini serang tim asal Belanda itu tampil menonjol. Dalam kemenangan 9-0 di kandang Excelsior Rotterdam, Twente kembali menunjukkan ketajamannya.

Dengan demikian, dua tim yang sama-sama berada dalam performa bagus akan bertemu. Berikut cara menyaksikan pertandingannya.

Kabar pekan ini: Apa yang terjadi di SC Freiburg dan Twente Enschede?

SC Freiburg memenangi seluruh lima pertandingan kompetitif terakhirnya, dengan catatan lima kemenangan, tanpa hasil imbang atau kekalahan. Mereka terakhir menang 1-0 di kandang Elversberg, setelah sebelumnya mengalahkan Union Berlin 2-0.

Dalam rangkaian tersebut, Freiburg mencetak delapan gol dan kebobolan lima kali. Kemenangan 3-2 atas VfL Wolfsburg di Piala DFB juga termasuk dalam catatan itu.

Twente Enschede mencatat empat kemenangan dan satu hasil imbang, tanpa kekalahan. Mereka terakhir mengalahkan Willem II Tilburg 2-1, setelah sebelumnya bermain imbang 2-2 melawan Ajax Amsterdam.

Secara keseluruhan, Twente mencetak 18 gol dan kebobolan empat kali. Catatan itu juga mencakup kemenangan 3-1 atas Pafos FC dan 9-0 di kandang Excelsior Rotterdam.

SC Freiburg vs. Twente Enschede: Susunan pemain

SC Freiburg vs. Twente Enschede: Performa

SC Freiburg vs. Twente Enschede: Rekor pertemuan

SC Freiburg vs. Twente Enschede: Klasemen