SC Cambuur hampir mencapai kesepakatan dengan Ajax: transfer permanen dengan klausul pembelian kembali

Skye Vink akan hengkang dari Ajax. Penyerang berusia 19 tahun itu akan menandatangani kontrak berdurasi beberapa tahun dengan SC Cambuur, demikian dilaporkan Algemeen Dagblad.

Vink mencetak 6 gol dan 3 assist dalam 30 pertandingan di Keuken Kampioen Divisie musim lalu. Terutama dalam periode singkat di bawah asuhan Óscar García di Jong Ajax, ia tampak mulai menemukan ritmenya.

Debut resminya di tim utama masih belum terwujud. Bahkan, hal itu mungkin tidak akan terjadi sama sekali, karena ia sedang bersiap menandatangani kontrak berdurasi beberapa tahun dengan Cambuur.

Vink sendiri sangat ingin melakukan langkah ini, jadi tinggal menunggu kedua klub mencapai kesepakatan. Putra analis ESPN Marciano Vink ini masih terikat kontrak di Amsterdam hingga pertengahan 2028.

AD memperkirakan tidak akan ada masalah dan melaporkan bahwa kesepakatan tersebut akan segera diselesaikan. Ajax saat ini dilaporkan sedang fokus untuk memastikan adanya klausul pembelian kembali.

Dengan demikian, Vink mengikuti jejak Lucas Jetten, yang mengambil langkah serupa awal pekan ini. Ia juga dikenal sebagai talenta besar di akademi muda Ajax, namun secara sadar memilih untuk mengasah kemampuannya di level Eredivisie.