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FC Utrecht menelan kekalahan yang sangat menyakitkan di Eredivisie pada Sabtu malam. Tim asuhan Anthony Correia kalah 2-3 di kandang sendiri dari SC Cambuur, yang menggagalkan upaya kebangkitan Utrecht pada akhir laga. Pertandingan di Stadion Galgenwaard juga sempat dihentikan selama setengah jam pada babak pertama akibat kembang api di lapangan.

Correia tidak bisa memainkan Ángel Alarcón yang cedera saat menghadapi tim asal Friesland itu, sementara Niklas Vesterlund juga harus absen pada saat-saat terakhir. Siebe Horemans menggantikan posisi Vesterlund.

Pada menit ketujuh, Stadion Galgenwaard mengenang kepergian Jimi Groeneveld, pendukung FC Utrecht berusia tujuh tahun. Nyanyian mengesankan terdengar dari tribune Bunnikside, tetapi beberapa menit kemudian situasi memburuk ketika sebuah bom asap dilemparkan ke lapangan dari tribune yang sama.

Wasit Allard Lindhout lalu menghentikan pertandingan untuk sementara dan pencarian terhadap pelakunya dimulai. Setelah pendukung yang bertanggung jawab tertangkap, Wali Kota Sharon Dijksma dan KNVB memutuskan pertandingan dapat dilanjutkan setelah terhenti selama sekitar setengah jam.

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FC Utrecht nyaris tak tampil mengesankan setelah laga dilanjutkan dan tertinggal pada pertengahan babak pertama. Nicolas Binder membuka keunggulan Cambuur pada menit ke-25, sebelum Devid Bouah nyaris mencetak gol kedua tak lama kemudian.

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Tim tamu kemudian mengenai sisi luar tiang gawang. Rafik El Arguioui, yang justru dipinjam dari FC Utrecht, juga nyaris membuat skor menjadi 0-2 lewat tembakan jarak jauh. Tuan rumah hanya mencatatkan satu tembakan tepat sasaran sebelum turun minum dan menuju ruang ganti diiringi siulan keras.

Correia memasukkan Arthur Zagré dan Davy van den Berg, setelah itu FC Utrecht lebih banyak mengambil inisiatif. Namun, tim tamu kembali mencetak gol ketika Ilyes Hamache menuntaskan serangan balik pada menit ke-55 setelah Zagré kehilangan bola.

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Kali ini, FC Utrecht tidak butuh waktu lama untuk merespons. Saat laga memasuki satu jam permainan, Artem Stepanov menyarangkan gol untuk memperkecil ketertinggalan, sebelum pemain pengganti Adrian Blake gagal menaklukkan kiper Thijs Jansen.

Dengan sembilan menit tersisa, FC Utrecht tampaknya masih bisa meraih hasil. Pemain pengganti Van Duijn mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-81, membuat tuan rumah sepenuhnya menghapus defisit dua gol.

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Namun, kegembiraan di Stadion Galgenwaard hanya berlangsung sangat singkat. Morgan Costarelli kembali membawa Cambuur unggul melalui serangan balik lainnya, kurang dari dua menit kemudian.

FC Utrecht tak mampu bangkit dari pukulan itu dan harus pulang dengan tangan hampa, sementara tim promosi tersebut membawa tiga poin yang sangat mengesankan ke Leeuwarden. Tekanan terhadap Correia pun semakin besar, dengan FC Utrecht kini hanya sedikit berada di atas zona degradasi. Cambuur naik ke posisi kedelapan yang sangat mengesankan.