Dalam wawancara dengan Sport Bild, pelatih VfB Sebastian Hoeneß menegaskan bahwa ia benar-benar yakin dengan kualitas penyerang berusia 21 tahun itu dan karena itu juga memperkirakan bisa segera melihatnya mengenakan seragam tim DFB.

"Saya yakin Dzenan mampu melompat ke tim nasional. Kami sebagai klub mengeluarkan dana transfer sebesar itu karena kami semua memiliki bayangan besar mengenai bagaimana kelanjutan perjalanannya", jelas Hoeneß.

Pejcinovic disebut sangat fleksibel sebagai tipe pemain dan karena itu bisa "mencetak gol dengan kaki kanan, kaki kiri, dan kepala". Sebagai penyerang tengah, ia memiliki "banyak kualitas" yang akan sangat cocok untuk timnya pada musim mendatang.

Sejauh ini, pemain 21 tahun itu belum pernah tampil di laga internasional level senior mana pun. Namun, di level junior ia sudah memperkuat seluruh tim muda Jerman, mulai dari U15 hingga U21. Untuk yang terakhir, ia bahkan masih bermain pada Maret tahun ini - dalam total tujuh pertandingan ia mencetak dua gol.

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Kapan Dzenan Pejcinovic menjalani debutnya untuk VfB Stuttgart?

Baru pekan lalu Stuttgart secara resmi mengumumkan perekrutan Pejcinovic. Dengan biaya transfer sebesar 25 juta euro, ia bergabung dengan klub Schwaben itu dari VfL Wolfsburg. Hanya pada transfer Deniz Undav pada musim panas lalu VfB pernah mengeluarkan uang lebih banyak untuk seorang pemain.

Pemain 21 tahun itu diproyeksikan sebagai opsi tambahan di lini depan tengah, setelah di posisi tersebut pada 2025/26, menyusul kepergian mengejutkan Nick Woltemade ke Newcastle United, Undav dan Ermedin Demirovic silih berganti mengisinya.

Pejcinovic bisa menjalani debutnya untuk juara DFB-Pokal 2025 itu pada Jumat, saat Stuttgart bertandang ke markas Hansa Rostock pada laga pembuka kompetitif mereka di ajang piala.