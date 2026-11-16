Bagikan Ikuti GOAL di Google

Ivan Perisic menyoroti hal-hal positif dari kiprah Kroasia di UEFA Nations League setelah mencetak gol dalam kemenangan 2-1 yang diraih dengan susah payah atas Republik Ceko. Winger veteran itu juga memuji kekompakan tim saat kapten Luka Modric menyamai rekor jumlah penampilan internasional sepanjang karier Lionel Messi di Osijek.

Iklan

Meraih kemenangan di Osijek

Kroasia menutup kiprah di fase grup UEFA Nations League dengan kemenangan sengit 2-1 atas Republik Ceko di Opus Arena. Ivan Perisic membuka skor sebelum laga berjalan dua menit, lalu Lovro Majer mencetak gol kemenangan dramatis menjelang akhir pertandingan setelah Adam Hlozek menyamakan kedudukan lewat penyelesaian yang apik.

Hasil itu memastikan Kroasia finis di posisi ketiga Grup A1, di belakang Inggris dan Spanyol. Kroasia pun terhindar dari degradasi langsung dan berhak tampil dalam play-off promosi-degradasi melawan tim peringkat kedua Liga B.

Perisic menyoroti naik turunnya performa Kroasia

Mengenang fase grup yang melelahkan, Perisic mengakui Kroasia mengalami hasil yang beragam dan fluktuasi taktik yang signifikan saat menghadapi tim-tim elite Eropa. Berbicara kepada Nova TV, winger veteran itu menegaskan bahwa skuadnya harus memetik pelajaran penting dari pertandingan-pertandingan berat tersebut untuk ke depannya.

“Pada akhirnya kami menutupnya dengan baik, meski sempat melalui periode yang buruk. Kami harus belajar dari empat pertandingan melawan Inggris dan Spanyol ini, terutama dua pertandingan pertama,” kata Perisic. “Kami merespons dengan baik di Split dan London, dan nyaris meraih hasil yang lebih baik dalam dua pertandingan itu.”

Iklan Iklan

Kesuksesan tim lebih penting daripada pencapaian pribadi

Gol cepat Perisic merupakan gol internasionalnya yang ke-41 untuk Kroasia, sementara ia juga telah mencatatkan 41 assist bersama timnas. Meski mencapai tonggak pribadi penting lainnya, penyerang berpengalaman itu menegaskan bahwa statistik individu sepenuhnya berada di bawah kesuksesan tim di lapangan.

Topik Terkait

“Saya sudah berkali-kali mengatakan bahwa saya tidak mengejar angka-angka itu. Saya senang ketika mencetak gol atau membuat assist. Yang terpenting bagi saya adalah tim menang, lalu kita lihat sejauh mana saya bisa menambah angka-angka itu,” ujar Perisic. Ia juga memuji fleksibilitas taktik, dengan mengatakan bahwa bertukar sisi lapangan saat pertandingan membuat pertahanan lawan terus kesulitan menebak pergerakan mereka.

Modric samai rekor bersejarah

Malam penuh pencapaian di Osijek itu juga menjadi milik kapten Luka Modric, yang mencatatkan penampilan internasional ke-208 untuk negaranya. Dengan pencapaian luar biasa itu, gelandang berusia 41 tahun tersebut menyamai Lionel Messi di posisi kedua dalam daftar penampilan internasional terbanyak sepanjang masa, hanya di belakang Cristiano Ronaldo dari Portugal.

Iklan

Kroasia kini dapat mempersiapkan diri menghadapi play-off pada Maret dengan kepercayaan diri baru. Setelah memastikan tempat di pot unggulan teratas untuk kualifikasi Euro, skuad tersebut telah berhasil memenuhi target utama mereka dalam kompetisi ini.