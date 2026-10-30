"Saya tidak kalah dari Courtois": rahasia tersembunyi di balik bertahannya Lunin bersama Real Madrid

Meski peran besar yang dimainkan Andriy Lunin dalam kemenangan Real Madrid pada laga El Clasico, setelah menjadi salah satu faktor paling menonjol di balik kemenangan atas Barcelona, kiper asal Ukraina itu tidak akan melanjutkan tugasnya menjaga gawang tim, karena ia akan kembali ke bangku cadangan dalam pertandingan melawan Racing Santander.

Situasi ini mencerminkan ironi yang dialami Lunin sejak lama. Betapapun tingginya level penampilannya, keberadaan Thibaut Courtois tetap menjadi penghalang baginya untuk mendapatkan kesempatan tampil secara rutin, mengingat status yang dimiliki kiper asal Belgia tersebut sebagai yang terbaik di dunia, dan mungkin dalam sejarah sepak bola.

Meski tidak mendapatkan tempat utama dalam susunan pemain, Lunin membuktikan setiap kali diberi kesempatan bahwa ia adalah kiper yang bisa diandalkan.

Menurut surat kabar Spanyol "AS", pemain Ukraina itu tampil gemilang menghadapi Barcelona, dengan melakukan penyelamatan atas 6 peluang, yang paling menonjol adalah menggagalkan tandukan dari Gerard Martin, serta menjaga ketenangannya dan menunjukkan pengalaman besar sepanjang pertandingan.

Penampilan cemerlang ini bukan sekadar kemunculan sesaat, melainkan merupakan kelanjutan dari kepribadian kuat dan reputasi yang telah diraih Lunin berkat performanya, yang juga ditegaskan oleh statistiknya menghadapi Barcelona, setelah meraih 4 kemenangan dalam 5 pertandingan El Clasico.

Jarang sekali seorang kiper yang menghabiskan sebagian besar waktunya di bangku cadangan mampu memberikan pengaruh sebesar ini begitu dipanggil untuk tampil, tetapi Lunin berbeda dari gambaran umum seorang kiper cadangan.

Salah satu rahasia keberhasilannya terletak pada kepercayaan dirinya yang besar dan keyakinannya yang teguh pada kemampuannya, sifat-sifat yang terlihat jelas di dalam ruang ganti Real Madrid, tempat ia sangat dihargai karena kepribadiannya.

Lunin tidak memandang dirinya lebih rendah dari Courtois, dan ia juga tidak membiarkan sifat perannya atau kondisi keikutsertaannya memengaruhi kepercayaannya pada kemampuannya.

Pola pikir ini juga tecermin pada gaya hidup dan pekerjaan sehari-harinya, karena Lunin memadukan sifatnya yang tertutup dengan perhatiannya yang terus-menerus mengikuti perang di Ukraina, di samping selera humornya yang semakin bercorak Spanyol.

Kiper asal Ukraina itu termasuk pemain yang paling tekun dalam bekerja dan berlatih, bahkan kecintaannya pada latihan terkadang membuat orang-orang terdekatnya memintanya untuk beristirahat.

Lunin tidak membiarkan satu pun detail dalam kariernya terjadi secara kebetulan, karena ia terus-menerus meminta video analisis atas aksi-aksinya selama pertandingan, dan menjalankan program latihan individu di dalam rumahnya.

Perhatiannya pada latihan bahkan meluas hingga ke halaman rumahnya, tempat ia menyimulasikan situasi-situasi pertandingan dan meminta anggota keluarga serta teman-temannya berperan sebagai lawan untuk membantunya meningkatkan levelnya.

Dari sisi teknis, Lunin membangun hubungan yang berlandaskan kepercayaan penuh dengan Luis Llopis, yang menangani pelatihan kiper Real Madrid hingga musim ini, dan ia juga berhasil menjalin hubungan baik dengan Nuno Santos, pelatih yang didatangkan Jose Mourinho untuk menangani tugas tersebut.

Pelukan yang diberikan Mourinho kepada kiper asal Ukraina itu, setelah ia diangkat oleh rekan-rekannya usai pertandingan melawan Barcelona, juga mencerminkan besarnya penghargaan yang ia terima di dalam ruang ganti.

Seiring berjalannya tahun, Lunin telah mengatasi banyak keraguan yang menyertainya akibat jauhnya ia dari susunan pemain utama, dan ia juga tidak lagi terpengaruh oleh suara-suara yang dahulu mendorongnya merasa hanya sekadar pilihan kedua.

Meski terus-menerus mendapatkan tawaran untuk pergi, ia nyaris meninggalkan Real Madrid pada musim panas 2024 dan 2025, setelah menunjukkan kesiapannya untuk menjalani pengalaman baru, tetapi tawaran-tawaran yang datang kepadanya tidak cukup meyakinkan untuk mengambil langkah tersebut.

Dukungan yang menentukan

Orang-orang di sekitar Lunin memainkan peran dalam membahas masa depannya, karena pada beberapa periode mereka memintanya untuk mengubah suasana dan mencari klub yang memberinya peluang lebih besar untuk bermain, dan tuntutan ini terkadang mencapai titik desakan untuk pergi.

Namun, kiper asal Ukraina itu memilih untuk menjaga kestabilannya di Madrid, lebih mengutamakan posisi yang berhasil ia raih di dalam kompleks olahraga Valdebebas daripada menjalani pengalaman baru.

Jorge Mendes, agen Lunin yang bertanggung jawab mengelola kariernya, juga berkontribusi dalam memberatkan timbangan untuk bertahan, karena ia berupaya menjauhkannya dari keputusan-keputusan yang tergesa-gesa.

Setiap kali Mendes menyampaikan sebuah tawaran kepada para petinggi Real Madrid, jawaban yang datang selalu berupa penolakan, yang mendorongnya untuk menenangkan kiper asal Ukraina itu dan mendesaknya melanjutkan perjalanannya bersama klub.

Sikap Mendes tidak terlepas dari pandangan Real Madrid sendiri, karena klub Ibu Kota itu selalu menunjukkan penghargaan besar kepada Lunin, dan tidak pernah berpikir untuk melepaskan jasanya, mengingat ia adalah pilihan terbaik untuk menggantikan Courtois.

Cedera serius kiper asal Belgia itu selama musim 2023-2024 memberikan Lunin kesempatan untuk membuktikan nilainya secara praktis, setelah kekhawatiran di dalam klub berubah menjadi ujian nyata atas kemampuan kiper asal Ukraina itu dalam memikul tanggung jawab.

Selama periode tersebut, Lunin memainkan peran yang menentukan dalam mengantarkan Real Madrid meraih dua gelar, Liga Spanyol dan Liga Champions Eropa, untuk menegaskan kelayakannya atas kepercayaan klub.

Dari sudut pandang inilah, perpanjangan kontraknya hingga tahun 2030 bukan sekadar langkah administratif, melainkan menjadi ungkapan kepercayaan timbal balik antara kedua belah pihak; Lunin percaya pada kemampuannya dan tidak meragukan potensinya meski keberadaan Courtois, dan Real Madrid pun mempertahankannya serta percaya pada nilainya.