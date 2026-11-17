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Pelatih Belanda Xavi Hernandez mengaku sangat terkejut dan kecewa setelah timnya kalah 5-0 dari Jerman. Meski sudah memastikan tempat di perempat-final, Xavi mengecam mentalitas para pemainnya dan menuntut respons segera.

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Kekalahan telak di Berlin

Belanda menelan kekalahan telak 5-0 dari Jerman di Olympiastadion dalam laga terakhir mereka di Grup A2 UEFA Nations League. Meski sudah memastikan tempat di perempat-final sebelum pertandingan dimulai, kekalahan ini menjadi yang pertama dalam masa kepelatihan Xavi Hernandez dan membuat Belanda turun ke posisi kedua di belakang rival sengitnya.

Setelah babak pertama yang ketat, Belanda runtuh pada babak kedua. Gol-gol Derry Scherhant, Florian Wirtz, Nico Schlotterbeck, dan Brajan Gruda mengoyak pertahanan mereka.

Xavi ungkapkan keterkejutan dan kekecewaan mendalam

Berbicara setelah pertandingan, Xavi yang tampak marah tidak menahan kritiknya terhadap penampilan tim. Ia menyebut hasil tersebut sama sekali tidak dapat diterima.

"Saya terkejut. Saya tidak mengerti bagaimana ini bisa terjadi dan saya sangat kecewa," kata Xavi kepada wartawan.

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Pria asal Spanyol itu melontarkan kritik keras dan menyebut kekalahan di Berlin "memalukan". "Saya mengatakan kepada para pemain bahwa kami harus mengubah mentalitas kami. Hari ini kami tidak mampu mengimbangi Jerman karena kami tidak setia pada nilai-nilai kami. Kami tidak bisa menerima ini. Kami harus mengubah banyak hal setelah hari ini. Kami membutuhkan pemain yang punya semangat."

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Kontras dengan laga sebelumnya

Xavi menyoroti kontras tajam antara kemenangan telak 7-0 atas Yunani beberapa hari sebelumnya dan kegagalan tim secara keseluruhan saat menghadapi Jerman.

"Saya sangat kecewa, dan itu disayangkan, karena sampai hari ini saya sangat bangga kepada para pemain. Terutama Jumat lalu saat melawan Yunani, kami menunjukkan banyak hal baik," ujar Xavi.

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"Hari ini justru sebaliknya, padahal kami sedang membangun sesuatu yang baik. Saya berusaha memahami apa yang terjadi. Kami akan belajar banyak dari ini."

Berbenah jelang perempat-final

Dengan berakhirnya fase grup, Belanda melaju ke perempat-final UEFA Nations League pada Maret, tetapi ada persoalan mendesak yang harus mereka atasi.

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Xavi menegaskan bahwa timnya perlu melakukan pembenahan besar jika ingin bersaing dengan tim-tim elite Eropa di fase gugur. Belanda harus memanfaatkan beberapa bulan mendatang untuk menemukan kembali pertahanan solid dan intensitas yang menjadi ciri awal masa kepelatihannya.