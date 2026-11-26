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Peraih Ballon d'Or itu harus absen selama berbulan-bulan setelah berduel dengan pemain Köln tersebut.

Joel Schmied dari klub Bundesliga, 1. FC Köln, meminta maaf setelah aksinya saat menghadapi Harry Kane berujung pada cedera. Schmied mengatakan kepada Blick bahwa ia telah "mengirim pesan lewat Instagram" kepada bintang Bayern tersebut. "Meski kemungkinan besar dia tidak akan pernah melihat pesan itu. Saya sangat menyesal untuk Harry, meski itu bukan kesalahan saya." Ia ingin Kane tahu "bahwa saya menyesal".

Saat berupaya bertahan dalam pertandingan di München pada Jumat lalu (1-1), Schmied mengenai kaki kiri kapten timnas Inggris itu. Kane ditarik keluar. Ia mengalami robekan sindesmosis dan akan absen selama beberapa bulan.

Schmied: "Itu bukan benturan saat berebut bola atau pelanggaran"

Menurut Schmied, itu adalah "momen yang tidak tampak serius di lapangan". Ia mengatakan hanya merasakan kontak "yang sangat ringan" dengan Kane. "Harry sendiri juga tidak meminta pelanggaran," kata Schmied. "Karena itu, saya semakin terkejut ketika dia harus ditarik keluar. Itu bukan benturan saat berebut bola atau pelanggaran yang langsung membuat Anda sadar bahwa lawan kesakitan. Kejadiannya sungguh nahas."

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Sebaliknya, CEO Bayern Jan-Christian Dreesen menyebutnya "tindakan yang sama sekali tidak perlu". Menanggapi hal itu, Schmied mengatakan ia tidak ingin terlibat dalam "saling lempar tuduhan dan pembelaan". "Reaksi tertentu" telah "mengejutkan saya. Namun, dari situ terlihat betapa besar tekanan di klub sebesar itu. Apalagi yang terkena adalah pemain terbaik di Eropa."