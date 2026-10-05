'Saya sama sekali tidak menyangka akan mendapat telepon dari Xavi'

Joshua Zirkzee menjadi penentu kemenangan saat menghadapi Serbia (2-1), tetapi awalnya tidak masuk skuad pelatih timnas Xavi Hernández. Karena cedera Brian Brobbey, sang penyerang akhirnya tetap dipanggil.

Zirkzee masuk ke lapangan saat jeda dan mencetak gol pada menit ke-71 berkat kerja bagus Tijjani Reijnders. Sang penyerang bisa menceploskan bola di garis gawang, meski reporter ESPN Pascal Kamperman sempat bertanya-tanya apakah dia memang perlu menyentuh bola itu. "Kalaupun bolanya tetap masuk, saya rasa Tijjani tahu bahwa saya masih memberi sentuhan tambahan," kata Zirkzee sambil tersenyum kepada stasiun olahraga tersebut.

Setelah itu, penyerang Manchester United tersebut mengakui bahwa dia memang masih harus mendorong bola masuk. "Kalau tidak, menurut saya bola itu akan mengenai tiang. Tapi itu serangan yang bagus dan untungnya saya serta Reijnders berdiri di posisi yang tepat."

Sehari setelah laga melawan Jerman (1-1), Zirkzee akhirnya tetap menerima undangan untuk timnas Belanda, setelah Brobbey absen. "Saya dibangunkan oleh seorang teman dan empat jam kemudian saya sudah berada di penerbangan menuju Amsterdam." Menurut pemain asal Schiedam itu, hal tersebut bukan sesuatu yang baru, karena saat Piala Eropa 2024 di Jerman dia mengalami hal serupa.

"Saya sama sekali tidak menyangka akan mendapat telepon," aku penyerang berusia 25 tahun itu. "Saya tentu bukan pemain inti, jadi ini memberi saya perasaan yang baik bahwa pelatih punya kepercayaan kepada saya untuk memanggil saya. Tapi benar-benar tidak menyangka, tidak."

Zirkzee kemudian mengatakan bahwa menurutnya Xavi memanggilnya karena dia punya kemampuan bermain yang baik, meski menit bermainnya di Premier League mengecewakan. "Anda tetap harus bisa bermain sepak bola, kalau tidak maka Anda tidak ada gunanya," ujar sang penyerang, yang sejauh ini baru bermain dua puluh menit di kasta tertinggi Inggris itu.

"Di Manchester United memang ada banyak persaingan dan pelatih (Michael Carrick, red.) membuat pilihan. Saat ini pilihannya adalah saya lebih sering masuk sebagai pemain pengganti dan pada akhirnya saya sendiri yang harus melakukan sesuatu soal itu, meski itu tidak mudah," kata Zirkzee. "Tetap saja, ini kejutan yang cukup besar ketika pelatih memanggil saya," pungkasnya.