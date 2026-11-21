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Mengapa para petinggi Bayern Munich berbicara begitu terbuka soal Jamal Musiala? Dietmar Hamann punya teori.

Didi Hamann menduga Bayern Munich mungkin mengetahui lebih banyak tentang kondisi Jamal Musiala daripada yang sejauh ini diketahui publik.

"Saya berasumsi mungkin ada kondisi medis yang belum diketahui publik, tetapi sudah diketahui Bayern," kata mantan pemain timnas Jerman itu menjelang pertandingan-pertandingan Bundesliga pada Sabtu di Sky.

Mantan ketua dewan direksi Bayern, Karl-Heinz Rummenigge , menyampaikan pernyataan keras soal hasil imbang 1-1 sang pemegang rekor gelar juara Jerman melawan 1. FC Köln pada Jumat kemarin. Pernyataan itu, yang disampaikan tepat setelah pertandingan, menarik perhatian dalam persoalan Musiala . Rummenigge bahkan berbicara lebih terus terang daripada Uli Hoeneß maupun Jan-Christian Dreesen .

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"Sudah diketahui bahwa dia memiliki masalah kesehatan. Sudah diketahui pula bahwa dia memiliki kontrak dengan nilai yang sangat besar," kata Rummenigge, mendukung kekhawatiran kedua orang yang berbicara sebelumnya. "Menurut saya, wajar dan bertanggung jawab jika klub kemudian memikirkan cara menangani situasi ini."

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Para petinggi Bayern tampaknya sangat meragukan apakah Musiala, mengingat riwayat cederanya dan disfungsi neurologisnya yang menyebabkan episode absens singkat dan sementara, tetapi dapat ditangani dengan baik , bisa kembali ke performa sebelumnya. "Apa yang kami ketahui sayangnya membuat kami menduga bahwa akan sulit baginya untuk kembali ke level yang sering dia tunjukkan di stadion ini," kata Rummenigge.

Karena itu, menurut Rummenigge, klub harus "berbicara dengan pemain, keluarganya, dan terutama agensinya, karena dengan segala hormat, jumlah sebesar itu tidak lagi dapat dipertahankan". Ia bahkan ditanya tentang kemungkinan Musiala dijual. "Saya tidak bisa membayangkan Jamal ingin meninggalkan klub atau ada klub lain yang mau membelinya dalam kondisi seperti ini," jawab Rummenigge. "Kami menangani hal ini dengan sangat hati-hati bersama sang pemain dan kami semua ingin dia kembali dalam performa terbaik. Namun, bagaimana jika itu tidak terjadi? Kami tetap harus memikirkan keuangan."

Getty Images

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Dietmar Hamann tak yakin Bayern akan menjual Jamal Musiala

Hamann pun menyatakan bahwa ia memahami langkah para petinggi Bayern. Musiala menerima "gaji tinggi, penjualan saat ini tidak mungkin dilakukan, seperti yang juga dia (Karl-Heinz Rummenigge, red.) katakan. Nilai pasarnya saat ini akan mendekati nol karena masalah kesehatan dan gaji yang dia terima."

Menurut Hamann, lewat perpanjangan kontraknya pada Februari 2025, yang menjadikannya salah satu pemain bergaji tertinggi di klub pemegang rekor gelar juara Jerman itu, Musiala juga memikul tanggung jawab tertentu terhadap klub. "Ketika kamu menandatangani kontrak, dan dia adalah salah satu pemain bergaji tertinggi di Bayern, kamu punya tanggung jawab terhadap klub. Jika kemudian kamu mengidap penyakit atau mengalami masalah kesehatan, kamu juga wajib memberi tahu pihak lain," kata Hamann.

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Kedua pihak kini harus berbicara dan berupaya "menemukan solusi untuk menangani masalah ini. Saya rasa Bayern agak kecewa karena pihak lain belum melakukan itu. Itulah sebabnya belakangan ini muncul berbagai pernyataan dari pihak Bayern."

Hamann melanjutkan bahwa ia bahkan sedikit merasa kasihan kepada Musiala. "Pertama-tama, ini tragis bagi pemuda itu." Namun, ia menambahkan: "Bayern memiliki jaringan yang lebih baik daripada siapa pun dalam urusan dokter dan pendampingan. Tidak ada yang lebih baik daripada Bayern dalam hal itu. Karena itu, saya tidak mengerti mengapa mereka tidak menempuh jalan dengan secara proaktif mengatakan: mari kita cari solusi bersama."

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Musiala, yang kontraknya di Säbener Straße berlaku hingga akhir Juni 2030, kembali bermain melawan Köln setelah absen selama beberapa pekan akibat cedera. Setelah pertandingan, pelatih Vincent Kompany dan direktur olahraga Max Eberl secara terbuka membela dan memberi dukungan kepada pemain berusia 23 tahun itu .