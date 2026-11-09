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Roberto Mancini serius memburu Nicolo Tresoldi dan terang-terangan berupaya mendapatkan penyerang tim U-21 itu. Setelah Matteo Palma, DFB terancam kembali kehilangan pemain ke Italia.

Dalam sesi bersama media di pusat federasi di Coverciano, pelatih timnas Italia itu mengungkapkan bahwa bukan hanya dirinya yang menghubungi Tresoldi secara langsung. Claudio Ranieri juga terlibat dalam pembicaraan. Para petinggi sepak bola Italia mengerahkan segala upaya untuk mendapatkan penyerang Club Brugge berusia 22 tahun itu dan ingin segera menuntaskan prosesnya.

"Saya sudah berbicara dengan Tresoldi, dan Ranieri juga sudah berbicara dengannya," kata Mancini. "Menurut saya, dia harus punya keinginan untuk bermain bagi Italia. Dia lahir di Italia, begitu pula ayahnya, yang menjadi juara Eropa bersama tim U-21. Saya rasa ada kemungkinan dia memilih Azzurri." Mancini menambahkan, "Dia tahu bahwa dia bisa menjadi pemain penting bagi kami."

Bagi DFB, persoalan Tresoldi menjadi semakin pelik. Ia pernah memperkuat tim-tim kelompok umur DFB dan menjadi sorotan berkat penampilannya sejak pindah dari Hannover 96 ke Belgia. Di Brugge, ia dengan cepat menjadi pemain andalan dan masuk daftar incaran klub-klub internasional.

Getty Images

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DFB juga memburu Nicolo Tresoldi, keputusan akan diambil pada musim panas 2027

Pelatih timnas Jerman Jürgen Klopp juga telah lama memantau Tresoldi dan secara pribadi menghubunginya untuk meyakinkan talenta penyerang itu agar memilih Jerman. Namun, pemain berusia 22 tahun tersebut masih menunda keputusan akhir mengenai tim nasional senior yang akan dibelanya.

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"Hati saya sedikit 50:50 antara Italia dan Jerman," kata sang penyerang pada September. Tresoldi ingin terus bermain untuk tim U-21 Jerman hingga Piala Eropa U-21 pada musim panas 2027. Ia baru akan mengambil keputusan akhir setelah itu.

Para petinggi DFB baru beberapa hari lalu merasakan bahwa federasi sepak bola Italia berkeinginan dan mampu merekrut pemain dari kumpulan talenta Jerman. Bek tengah Udinese Calcio Matteo Palma, yang sebelumnya pernah memperkuat tim Jerman U-16 dan U-17, meninggalkan Jerman dan memilih Squadra Azzurra.

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Mancini pun langsung memanggil pemain berusia 18 tahun itu ke dalam skuad untuk pertandingan Nations League mendatang melawan Prancis pada 12 November dan Belgia pada 15 November.