Hans Flick, pelatih Barcelona, menolak larut dalam kontroversi seputar wasit menjelang laga melawan Real Madrid, dan lebih memilih untuk fokus menyiapkan timnya menghadapi El Clasico. Ia juga memberikan pujian yang mencolok kepada Jose Mourinho, pelatih tim Los Blancos.

Pernyataan Flick disampaikan dalam konferensi pers yang digelar hari Sabtu ini, sebagai persiapan menghadapi laga yang dinanti-nanti dan dijadwalkan berlangsung besok Minggu di stadion "Camp Nou" pada partai puncak pekan kesepuluh Liga Spanyol.

Di tengah meningkatnya perbincangan soal wasit jelang El Clasico, Flick menegaskan kepercayaannya kepada para wasit, dan menekankan perlunya setiap pihak melindungi para pemainnya, alih-alih membiarkan kontroversi dari luar memengaruhi suasana pertandingan.

Flick menolak masuk dalam polemik perwasitan

Ketika ditanya apakah kontroversi yang berkembang seputar wasit dapat memengaruhi wasit El Clasico, pelatih Barcelona itu menjawab dengan penuh percaya diri: "Tidak akan berpengaruh. Saya percaya pada perwasitan, dan kita menyaksikan kualitas perwasitan yang baik, dan masing-masing dari kita harus melindungi para pemainnya."

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Flick juga menghindari terlibat dalam kritik yang ditujukan kepada Real Madrid akibat pembicaraan mereka yang berulang kali tentang wasit, dengan menegaskan bahwa ia tidak ingin mengubah pernyataannya menjadi bahan polemik media.

Terkait hal ini ia mengatakan, sebagaimana dikutip surat kabar "AS": "Saya lebih memilih fokus pada persiapan tim saya. Topik ini berkaitan dengan judul-judul berita, dan saya tidak menginginkan judul bombastis apa pun. Yang saya inginkan hanyalah fokus pada tim saya."

Pujian khusus untuk Mourinho

Dalam pembicaraannya tentang Mourinho, Flick menunjukkan rasa hormat yang besar kepada pelatih asal Portugal itu, seraya menyebut bahwa kemampuannya memimpin klub-klub sekelas itu selama bertahun-tahun mencerminkan kualitas dan pengalamannya.

Pelatih Barcelona itu berkata: "Saya sangat menghormati Mourinho. Ketika seseorang menangani tim-tim sekelas ini selama bertahun-tahun, itu mencerminkan kualitasnya, dan ia telah membuktikan hal itu di semua klub yang pernah ia latih."

Flick menambahkan bahwa ia pernah mengunjungi Mourinho sebelumnya, dan bahwa para pemain Jerman yang pernah bekerja di bawah arahannya berbicara tentangnya dengan penuh kekaguman, sebelum ia menggambarkannya dengan berkata: "Dia adalah rekan seprofesi dan sahabat yang luar biasa."

Bagaimana Flick merencanakan untuk menghentikan Mbappe?

Mengenai cara Barcelona akan menghadapi ancaman Mbappe, Flick tidak mengungkap rencana khusus untuk mengawal bintang asal Prancis itu, tetapi ia menekankan pentingnya disiplin kolektif dan penempatan posisi yang baik, baik dalam situasi menyerang maupun bertahan.

Ia menjelaskan: "Yang terpenting adalah kami menempatkan posisi dengan baik di lapangan, dengan bola maupun tanpa bola, serta menjaga kekompakan lini pertahanan. Jika kami menjalankan segala sesuatunya dengan benar, maka bertahan menghadapi serangan akan lebih mudah bagi lini belakang kami."

Flick juga memuji duet Pau Cubarsi dan Gerard Martin, seraya menyoroti perkembangan mereka bersama, dan berkata: "Cubarsi dan Gerard berada dalam kondisi yang sangat baik, dan apa yang mereka tampilkan sungguh menakjubkan. Mereka berkembang bersama."