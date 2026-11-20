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Alvaro Arbeloa menegaskan bahwa Calvin Bassey tidak boleh meninggalkan Fulham pada musim dingin ini. Sang manajer menyebut bek asal Nigeria itu "salah satu yang terbaik di dunia".

Bassey dikaitkan dengan kepindahan ke Manchester United oleh sejumlah media Inggris pada awal pekan ini.

Karena itu, manajer Fulham ditanya pada Jumat siang tentang ketertarikan terhadap pemainnya tersebut. Arbeloa hanya melontarkan pujian bagi bek berkaki kiri itu.

"Sejak hari-hari pertama saya tiba di sini, saya sudah melihat betapa bagusnya dia. Saya menilai dia salah satu bek tengah terbaik di dunia, jadi wajar jika begitu banyak klub menginginkannya."

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"Saya tidak khawatir soal itu karena saya rasa Calvin juga sangat bahagia di sini. Saya pun sangat senang memilikinya," pungkas mantan pelatih Real Madrid tersebut.

Bassey bermain untuk Ajax pada musim 2022/23. Klub asal Amsterdam itu merekrutnya dari Rangers FC seharga 23 juta euro, tetapi ia gagal tampil mengesankan. Setelah setahun, ia pindah ke Fulham seharga 22 juta euro.

Di Fulham, pemain Nigeria berdarah Italia itu selalu mendapat tempat sebagai starter. Kontraknya di Craven Cottage berlaku hingga pertengahan 2027, meski klub memiliki opsi untuk memperpanjangnya selama satu tahun.

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Menurut Transfermarkt, nilai Bassey masih mencapai 28 juta euro. Belum diketahui berapa uang yang bersedia dibayarkan Manchester United pada musim dingin ini.

Fulham saat ini menempati posisi ke-15 di Liga Primer Inggris. Klub itu mengumpulkan dua poin lebih banyak daripada Manchester United, yang berada di posisi ke-18.