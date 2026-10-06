"Saya marah kepada bibi besar".. Mbappe mengakhiri rumor dengan caranya sendiri

Kylian Mbappe, bintang Real Madrid dan timnas Prancis, menanggapi dengan nada sarkastis sebuah laporan media yang mengklaim ia merasa marah terhadap manajemen klub Spanyol itu akibat tidak mendapat dukungan media dalam persaingan meraih penghargaan Ballon d'Or, bersamaan dengan kritik yang menerpanya selama jeda internasional usai cederanya bersama tim nasional negaranya saat menghadapi Turki dan kepulangannya ke ibu kota Spanyol.

"Radio Marca" merilis laporan yang menyebutkan bahwa Mbappe merasa tidak senang dengan sikap Real Madrid, dan reporter stasiun tersebut mengaitkan kondisi sang pemain saat derbi Madrid melawan Atletico dengan rasa frustrasinya terhadap manajemen klub, menganggap bahwa perilakunya mencerminkan kemarahan terhadap para petinggi Los Blancos.

Narasi itu bahkan menyebutkan bahwa Mbappe menanti kampanye media dari Real Madrid untuk mendukungnya dalam persaingan meraih penghargaan individu paling bergengsi di dunia.

Laporan itu juga menyinggung ketidaksenangannya terhadap Zinedine Zidane, pelatih timnas Prancis, karena tidak menunjukkan dukungan yang jelas kepadanya, di tengah keberadaan Ousmane Dembele yang juga masuk dalam daftar kandidat yang bersaing memperebutkan Ballon d'Or.

Namun Mbappe memilih untuk menanggapinya sendiri, mengakhiri segala spekulasi dengan cara yang sarkastis, dengan mengomentari unggahan "Radio Marca" melalui akunnya di "Instagram" seraya berujar: "Ya, baiklah.. ya, dan aku juga marah pada bibi buyutku!", disertai dengan emoji tertawa.

Tanggapan penyerang Real Madrid ini muncul di saat ia menghadapi tekanan dan kritik dari sebagian pendukung klub, setelah cederanya bersama timnas Prancis dan kepulangannya ke Madrid, sebelum ia meninggalkan markas latihan dan mendapatkan masa istirahat, lalu memilih untuk mengabaikan kritik dan hanya mengomentari narasi yang mengaitkan kondisinya dengan dugaan perselisihan dengan manajemen Real Madrid.