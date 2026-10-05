Michiel Kramer berharap suatu hari nanti bisa menjadi pelatih Feyenoord. Hal itu dikatakan mantan penyerang klub Rotterdam tersebut, yang pensiun pada musim panas lalu, pada Senin dalam program olahraga Rijnmond.

Kramer mendapat pernyataan "saya ingin menjadi pelatih tim utama Feyenoord" yang diajukan presenter Bart Nolles. "Ya," jawab mantan striker itu, yang juga tertawa mendengar pernyataan tersebut.

Mantan pemain Feyenoord itu kemudian menanggapi pertanyaan seberapa realistis dirinya menjadi pelatih Feyenoord pada masa depan. "Itu pertanyaan yang berbeda. Kalau begitu, pernyataannya juga harus diubah."

"Bisa saja itu terjadi 30 tahun lagi. Tapi Feyenoord selalu menjadi klub saya. Dan sekarang saya menekuni jalur kepelatihan, Feyenoord juga merupakan sebuah impian," ujar asisten pelatih tim utama dan tim U-21 RKC Waalwijk itu.

"Tapi bisa juga baru terjadi 40 tahun lagi. Pertama-tama saya harus meraih lisensi dulu, nanti kita lihat saja. Saya masih harus mengambil tiga lisensi lagi," kata Kramer, yang sangat paham bahwa dirinya tidak akan ditunjuk dalam waktu dekat di De Kuip.

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Kramer berstatus sebagai pemain Feyenoord pada periode 2015 hingga 2018. Bersama klub Rotterdam itu, dia meraih gelar liga dan Piala KNVB Eurojackpot.

Striker jangkung itu juga pernah bermain untuk antara lain Sparta Rotterdam, ADO Den Haag, dan FC Volendam. Musim panas lalu, pada usia 37 tahun, ia mengakhiri karier panjangnya.