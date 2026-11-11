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Harry Kane dari Bayern Munich mengungkapkan bahwa ia ingin mencoba bermain sebagai pengatur serangan di lini tengah.

Penyerang itu mencetak gol demi gol untuk Bayern dalam beberapa tahun terakhir dan berkat penampilannya, baru-baru ini meraih penghargaan Ballon d'Or sebagai pemain terbaik dunia. Namun, pemain asal Inggris itu ingin merasakan bagaimana bermain di posisi selain penyerang tengah.

"Saya ingin mencobanya suatu saat nanti. Saat masih di tim junior Tottenham, saya sudah bermain di lini tengah dan di berbagai posisi," kata Kane kepada Sport Bild ketika ditanya soal kemungkinan beralih ke posisi pengatur serangan. Di Bayern, Kane diberi kebebasan untuk turun jauh ke belakang. Dalam situasi seperti itu, ia kerap menunjukkan kemampuan membantu pertahanan sekaligus melepaskan umpan panjang akurat, yang beberapa kali mengawali terciptanya peluang dan gol bagi rekan-rekan setimnya.

Getty Images

"Saya tahu bahwa kemampuan mengumpan adalah salah satu kekuatan terbesar saya dan bahwa ketika turun lebih dalam, saya juga bisa mengolah bola dengan baik meski berada di bawah tekanan," tutur Kane. Menurutnya, ia pertama kali mendapat kebebasan untuk menunjukkan kualitas itu di Tottenham, terutama di bawah asuhan pelatih Jose Mourinho. "Dia mungkin membawa permainan saya ke level yang lebih tinggi lagi," kenang pemain asal Inggris itu.

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Pada musim 2020/21, yang berakhir setelah Mourinho tidak lagi berada di Spurs, Kane meraih dua penghargaan individu sekaligus: "Pada musim itu, saya memenangkan Playmaker Award untuk assist terbanyak sekaligus Golden Boot untuk gol terbanyak di Premier League," katanya.

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Musim ini, Kane telah mencatatkan 10 gol dan 10 assist untuk Bayern dalam 15 pertandingan resmi di semua kompetisi.