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Thibaut Courtois mengungkapkan bahwa ia pernah menjalin kontak dengan PSV Eindhoven dan ingin membela klub Belanda itu. Menjelang laga Real Madrid melawan PSV di Liga Champions, kiper asal Belgia tersebut juga mewaspadai tekanan tinggi dan serangan PSV saat Madrid memburu kemenangan kelima beruntun di kompetisi Eropa di Bernabeu.

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Courtois ungkap pernah menjalin kontak dengan PSV

Thibaut Courtois mengakui bahwa ia pernah berbicara dengan PSV Eindhoven dan ingin membela klub Belanda itu pada awal kariernya. Berbicara kepada media menjelang pertemuan Real Madrid dengan PSV pada pertandingan kelima Liga Champions di Bernabeu, kiper asal Belgia itu mengenang masa kecilnya di dekat Eindhoven.

"Dulu sempat ada kontak, ketika saya bermain di Belgia. Banyak pemain muda bermimpi dan ingin bermain untuk PSV," kata Courtois. "Klub itu sangat menarik, letaknya sangat dekat dengan tempat saya lahir, dan saya juga ingin bermain di Eindhoven."

Hubungan dekat Courtois dan kewaspadaan terhadap gaya bermain PSV

Courtois menyoroti hubungan pribadinya dengan PSV dan memuji pendekatan menyerang tim asuhan pelatih kepala Peter Bosz. Ia memperkirakan laga akan berlangsung terbuka melawan tim yang gemar menekan di area pertahanan lawan dan mengerahkan banyak pemain ke depan.

"Klub itu sangat bagus, dengan kemampuan menyerang yang hebat. Saya mengenal baik salah satu pemijatnya. Saya punya banyak hubungan dengan mereka, juga dengan Van Bommel, misalnya," kata Courtois. "Ini akan menjadi pertandingan yang sulit; mereka tim menyerang yang suka maju, menekan tinggi, dan mencetak banyak gol. Saya harap pertandingan ini menarik dan, tentu saja, kami bisa menang."

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Performa kedua klub di Eropa berbeda

PSV tiba di Spanyol sebagai pemuncak Eredivisie dengan 29 poin setelah menang 4-1 di kandang NEC Nijmegen. Sven Mijnans menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan sembilan gol musim ini. Di Liga Champions, tim asuhan Bosz mengoleksi empat poin setelah mengalahkan Porto, bermain imbang dengan Shakhtar Donetsk, serta kalah dari Leipzig dan Brugge.

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Real Madrid mengoleksi 12 poin dan memenangi setiap pertandingan di Santiago Bernabeu musim ini, dengan mencetak 25 gol kandang, termasuk dalam kemenangan atas Inter Milan (2-1) dan Leipzig (4-1). Kylian Mbappe juga mencetak gol dalam keempat pertandingan Liga Champions sejauh ini.

Madrid incar posisi teratas dan kemenangan kelima beruntun

Jose Mourinho ingin Real Madrid terhindar dari babak play-off Liga Champions dengan meraih kemenangan kelima beruntun di kompetisi Eropa, tiga hari setelah mengalahkan Celta di La Liga.

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Setelah menghadapi PSV pada tengah pekan, Courtois dan Real Madrid akan tetap berada di Bernabeu untuk menjamu Alaves pada Sabtu.