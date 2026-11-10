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Gelandang Belanda Frenkie de Jong menegaskan bahwa dalam jangka panjang, posisinya berada di lini tengah, bukan di lini pertahanan. De Jong mengenang pengalamannya saat sempat bermain sebagai bek kanan untuk Barcelona dan menanggapi permintaan pelatih agar ia mengisi kekosongan di lini pertahanan.

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De Jong tanggapi eksperimen di lini belakang era Flick dan Xavi

Frenkie de Jong menegaskan posisi yang paling ia sukai setelah kembali ke skuad tim nasional Belanda. Berbicara kepada ESPN menjelang pertandingan UEFA Nations League melawan Yunani dan Jerman, sang pengatur serangan menyinggung penampilannya yang mengejutkan sebagai bek kanan Barcelona di bawah Hansi Flick saat menghadapi Atletico Madrid.

Meski De Jong selalu bersedia berkorban demi tim dalam situasi darurat, ia menegaskan bahwa tugas di lini belakang hanya bersifat sementara.

Flick serta pelatih-pelatih sebelumnya, seperti Ronald Koeman dan Xavi, pernah menempatkannya sebagai bek tengah dalam pertandingan yang membutuhkan penyesuaian taktik mendesak.

De Jong tegaskan peran di lini belakang hanya bersifat insidental

Saat berbicara kepada wartawan di Zeist, De Jong tersenyum ketika ditanya apakah ia memperkirakan akan bermain di lini belakang untuk Belanda. Ia dengan tegas menepis kemungkinan itu.

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“Jika pelatih meminta saya bermain di lini belakang, saya akan bermain di sana. Namun, itu tidak akan terjadi dalam jangka panjang. Semua orang tahu saya seorang gelandang,” kata De Jong.

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Mengenang penampilan singkatnya sebagai bek kanan akhir pekan lalu, ia menambahkan: “Pelatih menghampiri saya tepat sebelum jeda, lalu berkata, bisakah kamu atau apakah kamu keberatan bermain sebagai bek kanan selama lima belas menit? Setelah itu, kamu kembali ke lini tengah. Saya tidak keberatan. Semua orang benar-benar tahu saya seorang gelandang, bukan bek.”

De Jong kenang tugas sebagai bek tengah di bawah sejumlah pelatih ternama

De Jong mengatakan bahwa bermain lebih ke belakang bukan hal baru dalam kariernya. Sejumlah pelatih ternama di Ajax dan Barcelona pernah memintanya mengisi posisi bek tengah.

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“Beberapa pelatih lain juga pernah melakukan itu. Kadang di Ajax, kadang di Barca, dulu bersama Koeman juga, kadang bersama Xavi,” kenang De Jong.

“Itu benar-benar hanya situasi insidental, atau ketika kami masih harus meraih kemenangan. Jadi, ada pelatih yang menempatkan saya di sana dan menurut saya, saya bisa melakukannya dengan baik.”

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Pemulihan fisik sepenuhnya menambah opsi di lini tengah Belanda

Setelah sepenuhnya melewati kendala cedera dan drama pada musim panas, De Jong merasa kuat, termotivasi, dan sepenuhnya fokus mengatur permainan dari posisi favoritnya di lini tengah.

Meski masih berupaya mengembalikan ritme untuk bermain selama 90 menit penuh, sang pengatur serangan merasa kondisi fisiknya prima dan siap menjadi tumpuan tim Belanda.

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Belanda akan mengandalkan ketenangan dan kualitas tekniknya di lini tengah saat menghadapi ujian penting melawan Yunani dan Jerman.