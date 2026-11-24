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Levi Smans berharap bisa pindah ke salah satu klub tradisional tiga besar Belanda pada musim panas mendatang, seperti diungkapkan gelandang sc Heerenveen itu kepada L1 Nieuws.

Smans menempuh seluruh jenjang pembinaan usia muda di VVV-Venlo sebelum pindah ke Heerenveen pada musim panas 2024 dengan biaya transfer 350.000 euro.

Pada musim pertamanya di Friesland, ia langsung tampil 33 kali untuk klub tersebut. Ia mencetak empat gol dan menyumbang tiga assist.

Nasib buruk menimpanya pada pertandingan pertama musim keduanya di Heerenveen, saat menghadapi FC Volendam. Smans mengalami robek ligamen silang dan tidak bermain lagi sepanjang musim itu.

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Kini ia telah pulih sepenuhnya dan memainkan peran besar dalam musim Heerenveen yang sejauh ini berjalan sangat baik. Klub tersebut berada di posisi keenam.

Setelah sepuluh pertandingan, Smans telah mencetak satu gol dan menyumbang lima assist. Ia tampil sangat mengesankan terutama dalam pertandingan melawan Feyenoord.

Pemain asal Limburg itu ingin melangkah ke klub lain setelah musim ini, seperti diungkapkannya kepada media regional L1. "Beberapa pekan terakhir berjalan baik. Saya punya peran penting bagi klub."

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"Statistik saya juga bagus," lanjutnya. "Bisa dibilang, saat ini saya sudah tampil melampaui level saya sendiri. Saya berharap bisa mengambil langkah bagus menuju tiga besar Belanda."

"Itu akan sangat menyenangkan karena saya juga bisa bermain di kompetisi Eropa, tetapi bermain di luar negeri juga terdengar luar biasa," pungkasnya.