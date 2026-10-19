Jorge Valdano, analis kanal "Movistar Plus+" asal Argentina dan legenda Real Madrid, mengungkapkan kekesalannya atas memanasnya polemik seputar kepemimpinan wasit setelah kemenangan Real Madrid atas Sevilla (4-1), seraya mengkritik bergesernya pembicaraan dari penampilan para pemain dan gol-gol dalam laga tersebut ke keputusan-keputusan wasit serta protes yang menyertai pertandingan.

Valdano mengatakan, dalam kemunculannya di kanal "Movistar Plus+", bahwa dirinya sudah jenuh dengan dominasi polemik wasit atas panggung sepak bola, dan menambahkan: "Saya sudah bosan dengan semua ini, sangat bosan."

Analis asal Argentina itu menjelaskan bahwa sepak bola menyajikan gol-gol indah dan pemain-pemain dengan level luar biasa, tetapi setiap kali pembicaraan selalu berakhir pada wasit, dan menilai bahwa fokus yang semakin besar pada keputusan wasit membuat permainan itu sendiri terdorong ke posisi kedua.

Valdano menambahkan bahwa atmosfer pertandingan sejak menit pertama diwarnai nyanyian dan protes yang mengarah kepada Javier Tebas, presiden La Liga, serta kasus Negreira, di samping para wasit, dan ia menjadikan hal itu sebagai bukti meluasnya lingkaran polemik yang kini mengelilingi pertandingan-pertandingan di Spanyol.

Analis "Movistar Plus+" itu juga menyoroti pernyataan Luis García, pelatih kepala Sevilla, yang memprotes tidak dikeluarkannya kartu merah untuk Arda Güler selama laga, dengan menilai bahwa pelatih tersebut menggunakan kemungkinan pemain Real Madrid itu menerima kartu merah untuk membenarkan penampilan timnya.

Valdano tidak menegaskan sikapnya mengenai apakah Güler layak diusir atau tidak, tetapi ia mengkritik pembicaraan yang terus-menerus sibuk dengan keputusan wasit dengan mengorbankan jalannya permainan, dan menutup ucapannya dengan menegaskan bahwa segala sesuatu kini berputar di sekitar wasit, sebagai isyarat atas kekesalannya terhadap berubahnya kepemimpinan wasit menjadi pusat perbincangan sepak bola.