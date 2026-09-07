Bek Daniel Carvajal kini resmi tanpa klub setelah hengkang dari Real Madrid, sehingga ia bisa kapan saja menandatangani kontrak dengan klub baru bahkan di luar bursa transfer. Belakangan, muncul spekulasi soal kemungkinan bergabung dengan Liverpool.

"Saya rasa yang dibicarakan adalah Liverpool, Carvajal, dan seorang bek kanan. Jadi, ya, saya akan bilang Liverpool," ujar mantan pemain timnas Inggris Joleon Lescott dalam sebuah tayangan di TNT Sports, semakin memanaskan rumor tersebut. Orang dalam bursa transfer David Ornstein tidak membantahnya.

Bukan rahasia lagi bahwa The Reds tidak sepenuhnya puas dengan situasi terkini di posisi bek kanan. Conor Bradley masih akan absen cukup lama setelah operasi lututnya, dan Joe Gomez yang bisa dimainkan secara fleksibel juga sedang cedera.

Jeremie Frimpong saat ini menjadi satu-satunya opsi untuk pelatih Andoni Iraola, meski mantan pemain Leverkusen itu sejauh ini belum mampu meyakinkan dan karena itu Ronald Araujo, pemain pinjaman dari Barcelona, sempat dicoba di posisi tersebut saat menang 2-0 di markas Ipswich Town.

Sementara itu, kontrak Carvajal di Madrid tidak diperpanjang setelah 450 penampilan kompetitif, usai ia hanya memainkan peran kecil bersama Los Blancos pada musim lalu setelah mengalami cedera ligamen krusiat pada Oktober 2024 dan comeback pada musim panas 2025.