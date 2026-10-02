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Jochen Tittmar
Diterjemahkan oleh

"Saya 0,0 puas": Ledakan frustrasi pemain cadangan VfL Wolfsburg

2. Bundesliga
Wolfsburg
M. Arnold

Maximilian Arnold membunyikan alarm di VfL Wolfsburg dan melontarkan tuntutan tegas kepada pelatih kepala Tobias Strobl setelah sebuah laga uji coba.

Di VfL Wolfsburg, situasi tetap memanas meski mereka baru saja meraih kemenangan telak 4-1 dalam laga uji coba melawan TSV Havelse. Penyebab kegaduhan itu adalah kapten Maximilian Arnold, yang seusai pertandingan secara gamblang mengungkapkan frustrasinya atas peran sebagai pemain cadangan di bawah pelatih baru Wolves, Tobias Strobl.

Setelah enam pertandingan kompetitif, gelandang veteran 32 tahun itu, yang telah bermain di Wolfsburg sejak 2009, baru membukukan total 182 menit bermain yang minim. Meski sosok yang sudah lama menjadi identitas klub Niedersachsen itu memang memperkirakan proses pengembalian yang hati-hati ke dalam tim setelah jeda panjang akibat cedera, skala peran sebagai penghangat bangku cadangan saat ini melampaui bayangan Arnold.

"Saya sama sekali tidak puas dengan situasi ini. Jelas dan tegas: 0,0 puas. Ini bukan standar saya," ujar sang gelandang dengan sangat jelas. Setelah masa absen panjang itu, Arnold memang memperhitungkan adanya kesulitan awal, tetapi "tetap saja tidak seperti ini", seperti yang ia tegaskan: "Saya tidak memperkirakan ini."

Maximilian ArnoldGetty

Maximilian Arnold kritik peran cadangan di VfL Wolfsburg

Arnold kini tampaknya sengaja memilih berbicara di ruang publik untuk mendorong perubahan dalam waktu dekat. Sang veteran masih yakin dengan nilai yang bisa ia berikan untuk tim: "Saya punya nilai tambah untuk tim. Dan saya berharap pelatih juga melihat itu secepat mungkin."

Jika pelatih Strobl terus tidak sependapat dengan penilaian tersebut, legenda hidup Wolfsburg itu mengisyaratkan adanya konsekuensi. Saat ditanya soal dampaknya jika ia terus tidak mendapat pertimbangan, kapten Wolfsburg itu menjawab penuh makna: "Kalau begitu, kita lihat saja apa yang terjadi."

Wolfsburg, yang sebelum musim dianggap sebagai favorit promosi nomor satu berkat pembelian pemain bernilai jutaan, saat ini hanya berada di peringkat keempat dengan 11 poin dari enam pertandingan.

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