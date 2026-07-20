Leo Sauer telah mencapai kesepakatan lisan dengan TSG Hoffenheim, demikian dilaporkan Sky Deutschland pada hari Senin. Klub Jerman tersebut sedang bernegosiasi dengan Feyenoord mengenai transfer tersebut dan telah menyiapkan kontrak hingga pertengahan 2031 untuk pemain sayap tersebut.

Namun, Hoffenheim belum mengambil keputusan final mengenai kedatangan Sauer. Adam Daghim (Red Bull Salzburg) juga menjadi kandidat utama bagi klub Bundesliga tersebut.

Sauer telah menjalani beberapa pembicaraan dengan jajaran teknis Hoffenheim dan berada di urutan teratas dalam daftar incaran. Hal yang sama juga berlaku bagi Daghim, yang kabarnya juga telah mencapai kesepakatan lisan.

Hoffenheim akan berlaga di Liga Europa musim depan dan ingin memulai petualangan tersebut dengan skuad yang kuat. Sauer dan Daghim merupakan opsi untuk memperkuat lini depan skuad asuhan pelatih Christian Ilzer.

FR12.nl melaporkan akhir pekan lalu bahwa Hoffenheim telah mengajukan tawaran yang lebih baik kepada Feyenoord untuk Sauer. Kini tinggal menunggu apakah kesepakatan definitif akan tercapai antara kedua klub.

Sauer sendiri bersikap positif terhadap kepindahannya ke Jerman. Pemain internasional Slovakia ini memandang Hoffenheim sebagai langkah menarik berikutnya dalam kariernya, terutama karena klub tersebut menawarkan prospek waktu bermain yang lebih teratur di Bundesliga.

Belum diketahui berapa jumlah yang akan diterima Feyenoord dari kemungkinan transfer Sauer. Di Transfermarkt, penyerang sayap ini diperkirakan bernilai tujuh juta euro.