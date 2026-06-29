Saudara laki-laki Quinten dan Jurriën Timber bergabung dengan klub baru di Belanda

Dylan Timber (26) telah menandatangani kontrak dengan MVV, demikian diumumkan klub asal Maastricht tersebut melalui saluran resminya.

Kakak dari pemain timnas Belanda Quinten dan Jurrien ini pun tetap bertahan di Keuken Kampioen Divisie. Selama tiga musim terakhir, Timber terikat kontrak dengan VVV-Venlo.

Sebagian karena cedera, ia hanya tampil sebanyak delapan belas kali untuk klub tersebut. Sebelumnya, Timber juga pernah bermain bersama Jong FC Utrecht di Divisi Keuken Kampioen.

Melalui situs web resmi MVV, Timber diperkenalkan. “Dylan telah mengalami banyak nasib buruk dalam kariernya. Meskipun demikian, ia telah menarik perhatian staf teknis sepak bola kami dan kami senang ia menandatangani kontrak dengan MVV. Di sini, Dylan akan mendapat kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya.”

Timber telah menandatangani kontrak hingga pertengahan 2027. Selanjutnya, MVV memiliki opsi untuk memperpanjang kontraknya selama satu musim.

Timber yang berasal dari Utrecht ini bermain dalam satu pertandingan internasional mewakili Curaçao pada tahun 2022. Musim panas ini, ia tidak dipanggil untuk Piala Dunia.

Timber, yang merupakan pemain tertua di tim ini, juga pernah bermain di Feyenoord. Antara tahun 2008 dan 2010, ia bermain di akademi muda klub asal Rotterdam tersebut.