Satu setengah juta dolar memisahkan Trezeguet dari Liga Saudi

Transfer pemain internasional Mesir Mahmoud Hassan "Trezeguet" ke klub Al-Riyadh kini hanya tinggal menunggu kesepakatan senilai 1,5 juta dolar AS, dalam kesepakatan musim panas yang mungkin akan membawa sayap timnas Mesir itu kembali ke Liga Saudi setelah menjalani karier panjang di Eropa.

Menurut surat kabar "Al-Riyadiah", negosiasi manajemen Klub Al-Riyadh dengan klub Al-Ahly Mesir dan pemain Mahmoud Hassan "Trezeguet" terhenti pada hambatan finansial sebesar 1,5 juta dolar AS, untuk menyelesaikan transfer pemain sayap internasional tersebut selama jendela transfer musim panas yang sedang berlangsung.

Manajemen Al-Riyadh telah terlibat dalam negosiasi tiga pihak dengan Al-Ahly dan sang pemain, namun hingga kini belum mencapai kesepakatan akhir, akibat perbedaan finansial yang jelas antara tawaran yang diajukan dan tuntutan kedua belah pihak. Klub ibu kota tersebut menawarkan satu juta dolar AS untuk membeli sisa masa kontrak pemain dengan Al-Ahly, jumlah yang lebih rendah setengah juta dolar AS dari nilai yang diminta klub Mesir tersebut untuk menyetujui penyelesaian kesepakatan.

Sementara itu, dalam negosiasi dengan sang pemain, Al-Riyadh mengajukan tawaran gaji tahunan sebesar dua juta dolar AS, sedangkan Trezeguet mensyaratkan tiga juta dolar AS untuk menandatangani kontrak. Dengan demikian, selisih satu juta dolar AS pada gaji pemain, ditambah setengah juta dolar AS yang masih harus disepakati dengan Al-Ahly, membuat kesepakatan secara keseluruhan masih berjarak 1,5 juta dolar AS dari penyelesaian.

Pemain sayap berusia 31 tahun ini terikat kontrak jangka panjang dengan Al-Ahly hingga musim panas 2030, setelah kembali ke klub asalnya pada musim panas 2025 menyusul pengalaman bermain di luar negeri, terutama bersama Aston Villa dari Inggris. Trezeguet memulai kariernya dari tim junior Al-Ahly dan naik ke tim utama sebelum memulai perjalanan profesionalnya.

Pemain ini mencatatkan musim yang mengesankan bersama Al-Ahly, di mana ia tampil dalam 32 pertandingan dan mencetak 18 gol serta satu assist. Saat ini, Trezeguet sedang berlaga di Piala Dunia 2026 bersama tim nasional Mesir, dan ia sempat masuk sebagai pemain pengganti dalam pertandingan terakhir melawan Selandia Baru serta mencetak gol ketiga dalam kemenangan bersejarah “Al-Fara’ana” dengan skor 3-1.