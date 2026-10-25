Satu-satunya pertemuan antara Flick dan Mourinho sebelum El Clasico: apa yang terjadi?

El Clasico antara Barcelona dan Real Madrid, yang berlangsung hari Minggu ini di Stadion Camp Nou, menjadi pertemuan pertama antara pelatih Hansi Flick dan Jose Mourinho dalam sejarah sepak bola Spanyol.

Meski begitu, kedua pelatih tersebut sebelumnya pernah bertemu satu kali, tepatnya pada Desember 2019, ketika pelatih asal Jerman itu menukangi Bayern Munich, sementara pelatih asal Portugal itu baru saja menangani Tottenham.

Pertandingan di fase grup Liga Champions Eropa tersebut berakhir dengan kemenangan Bayern 3-1 di Stadion Allianz Arena, sebagaimana diberitakan radio Spanyol "Cadena SER".

Konteksnya saat itu sama sekali berbeda dengan sekarang. Flick menangani Bayern Munich setelah pemecatan Niko Kovac, sementara Mourinho tiba di Tottenham beberapa pekan sebelumnya untuk menggantikan Mauricio Pochettino.

Pertandingan berikutnya BAR LaLiga 16.00 RMA

Keduanya tengah memulai babak baru di klub masing-masing, dan mereka bertemu di laga terakhir fase grup, saat kedua tim sudah sama-sama memastikan tempat di babak 16 besar.

Pertandingan berjalan dengan penuh semangat, di mana Bayern Munich unggul lewat gol yang dicetak Kingsley Coman pada menit ke-14, tetapi Tottenham membalas dengan cepat melalui Ryan Sessegnon yang menyamakan kedudukan enam menit kemudian.

Tim asal London itu mampu bangkit dari ketertinggalan pertama, meski tim Jerman tersebut kembali menunjukkan ketajamannya dalam menuntaskan serangan tepat sebelum akhir babak pertama, dan Thomas Muller mencetak gol pada menit ke-45 untuk kembali membawa tuan rumah unggul (2-1).

Pada babak kedua, Philippe Coutinho memastikan kemenangan. Pemain asal Brasil itu mencetak gol penentu kemenangan 3-1 pada menit ke-64, memastikan kemenangan Bayern Munich dan menjaga catatan sempurna tim Flick di fase grup.

Mourinho tak mampu menghindari kekalahan sebagai pelatih Tottenham, meski hasil tersebut tidak memengaruhi klasemen kedua tim di grup.

Pertemuan itu menjadi pertanda akan apa yang terjadi kemudian. Flick memenangi Liga Champions Eropa pada Agustus 2020, setelah mengalahkan Paris Saint-Germain di laga final, dan menyelesaikan musim bersejarah bersama Bayern Munich dengan meraih enam gelar, menjadikan pelatih Jerman tersebut sebagai solusi darurat yang berubah menjadi salah satu proyek paling dominan dalam sepak bola Eropa.

Adapun Mourinho, ia menghadapi tantangan mengembalikan Tottenham ke jajaran elite. Pelatih asal Portugal itu datang untuk menghidupkan kembali tim yang mencapai final Liga Champions Eropa beberapa bulan sebelumnya, tetapi kiprahnya di London berakhir tanpa meraih satu pun gelar besar.

Ada juga sisi penting lainnya: Bayern Munich pernah menghancurkan Tottenham dengan skor 7-2 di London pada Oktober 2019. Meski demikian, laga tersebut tidak dianggap sebagai pertemuan antara Flick dan Mourinho, karena saat itu tidak ada satu pun dari keduanya yang melatih timnya.

Setelah hampir tujuh tahun berlalu, jalan keduanya kembali bersilangan dalam konteks yang sama sekali berbeda. Pelatih asal Jerman itu menangani Barcelona, sementara pelatih asal Portugal memimpin Real Madrid. Pertemuan sebelumnya yang satu-satunya berpihak kepada Flick, tetapi El Clasico memberi Mourinho kesempatan untuk mengubah jalannya sejarah.







