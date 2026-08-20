Para wasit LaLiga Spanyol mulai tampil dan berbicara melalui siaran televisi pada musim ini, sebagai bagian dari kebijakan baru yang bertujuan memberikan transparansi lebih terhadap keputusan mereka, serta menjelaskan sejumlah situasi perwasitan penting kepada para penggemar.

Surat kabar"Sport" asal Catalunya menyebutkan pada hari Kamis ini bahwa Stadion Santiago Bernabeu milik Real Madrid akan menjadi satu-satunya pengecualian di antara stadion-stadion LaLiga Spanyol, karena para wasit tidak akan dapat melakukan komunikasi televisi tersebut dari sana, akibat syarat-syarat yang diberlakukan klub kerajaan itu terhadap operasi penyiaran dari stadionnya.

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Sesungguhnya, pada pekan pertama LaLiga, sudah mulai terdengar intervensi pertama para wasit dalam siaran televisi, sementara protokol ini akan diperluas mulai pekan kesepuluh, di mana para wasit akan dapat melakukan wawancara sebelum dan sesudah pertandingan ketika para operator penyiaran memintanya, di samping kemungkinan mereka ditanya mengenai keputusan dan tindakan paling mencolok yang terjadi dalam pertandingan.

Badan perwasitan Spanyol menegaskan bahwa para wasit "akan berbicara di stadion-stadion yang memiliki kondisi yang diperlukan untuk itu", seraya menekankan tidak adanya diskriminasi apa pun antara klub maupun stadion.

Dengan demikian, absennya para wasit dari protokol ini di Santiago Bernabeu bukanlah karena keputusan dari komite wasit, atau larangan khusus dari Real Madrid, melainkan karena pembatasan yang diberlakukan terhadap komunikasi operator penyiaran dari stadion klub tersebut, menurut "Sport".

"Hubungan yang Tegang"

Masalah ini berakar pada hubungan yang tegang sejak beberapa waktu antara Real Madrid dengan Liga Spanyol dan Federasi Sepak Bola Spanyol, yang juga tercermin pada syarat-syarat penyiaran televisi dari Stadion Santiago Bernabeu.

Klub kerajaan itu memberlakukan pembatasan terhadap komunikasi operator penyiaran dari stadion, dan hanya mengizinkannya dilakukan beberapa menit sebelum pertandingan dimulai, sehingga penerapan protokol perwasitan baru tersebut dengan format yang sama seperti yang berlaku di stadion-stadion lain menjadi hal yang tidak mungkin.

Dengan demikian, para suporter klub lain akan memperoleh manfaat dari kemungkinan mendengarkan para wasit saat mereka menjelaskan sejumlah keputusan penting dan kontroversial, sementara suporter Real Madrid akan tetap tidak mendapatkan jendela transparansi baru ini di dalam Stadion Santiago Bernabeu, menurut surat kabar Catalunya tersebut.

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