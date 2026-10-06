Zinedine Zidane, pelatih kepala timnas Prancis, memuji penampilan mengesankan yang ditunjukkan Michael Olise saat kemenangan atas Belgia, setelah penyerang pengganti itu masuk, menciptakan satu gol dan mencetak dwigol penentu. Ia menegaskan bahwa apa yang disajikan pemain Bayern Munich itu "luar biasa, sesederhana itu".

Zidane berkata, menjawab pertanyaan tentang apakah Olise merupakan pemain terbaik di dunia: "Olise? Saya tidak punya komentar. Apa yang dia lakukan luar biasa, sesederhana itu," sebelum ia tersenyum sebagai isyarat kekagumannya yang besar terhadap penampilan sang pemain.

Pelatih Prancis itu menjelaskan bahwa penampilan timnya berubah secara jelas di babak kedua, seraya menyebut bahwa timnas kehilangan efektivitas serangan di sepertiga akhir, sebelum para pemain pengganti membuat perbedaan dan membawa tim mengakhiri jeda internasional dengan positif.

Zidane menambahkan bahwa ia senang dengan reaksi seluruh pemain, bukan hanya para pemain pengganti, seraya menegaskan bahwa timnas meraih 10 poin selama pemusatan latihan. Namun pada saat yang sama ia menunjukkan perlunya memperbaiki beberapa aspek, yang paling utama adalah menambah jumlah pemain di dalam kotak penalti untuk mencapai efektivitas yang lebih besar.

Pelatih Prancis itu menyinggung Leny Yoro, yang tampil mengesankan pada penampilan perdananya, seraya menegaskan bahwa tim pelatih bergerak cepat untuk memanggilnya setelah cedera yang dialami Ibrahima Konaté, dan bahwa pemain muda itu "menjalankan perannya dengan sempurna".

Zidane juga memuji kiper Guillaume Restes, yang diberinya kesempatan bermain, seraya menegaskan bahwa ketiga penjaga gawang menampilkan level yang sangat baik selama pemusatan latihan, dan bahwa tujuan memainkan Restes adalah memberinya pengalaman bermain secara nyata bersama timnas untuk mengantisipasi segala keadaan darurat yang berkaitan dengan Mike Maignan.