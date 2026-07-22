Gelandang Manchester City asal Spanyol, Rodri, kembali masuk secara serius ke dalam radar Real Madrid selama bursa transfer musim panas, setelah sebelumnya kemungkinan namanya tersingkir dari perhitungan klub Ibu Kota Spanyol itu terlihat hampir pasti.

Jurnalis Rodra darijaringan ESPN menyebutkan bahwa manajemen Real Madrid kini memandang Rodri sebagai opsi nyata untuk memperkuat lini tengah, sembari menegaskan bahwa direktur eksekutif klub Ibu Kota Spanyol, Jose Angel Sanchez, bersama kepala pemandu bakat, Juni Calafat, memimpin upaya untuk merekrut sang pemain.

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Ia menambahkan bahwa presiden Real, Florentino Perez, menunjukkan keberatan atas transfer ini, karena kekhawatirannya bahwa Rodri akan mengalami cedera baru, namun pengaruhnya terhadap keputusan bursa transfer musim panas ini lebih kecil dari biasanya.

Rodra menunjukkan bahwa "Perez sebelumnya telah menolak ide merekrut pemain Portugal, Bernardo Silva, pada Mei lalu, tetapi transfer itu tetap terjadi. Ia juga mengetahui transfer Marc Cucurella setelah kesepakatan dengannya sudah tercapai".

Ia menyoroti bahwa bintang timnas Spanyol, peraih penghargaan pemain terbaik di Piala Dunia 2026, tengah bersiap menjalani operasi ringan akibat nyeri di punggung, seraya menegaskan bahwa cedera tersebut tidak dianggap serius.



