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USM Alger asal Aljazair dan CS Sfaxien asal Tunisia mengawali kiprah mereka di fase grup Piala Konfederasi CAF dengan sempurna. Kedua tim meraih kemenangan berharga pada laga pembuka berkat gol penentu Ahmed Khaldi di menit-menit akhir serta sentuhan menentukan dari bintang internasional Ali Maaloul, yang membawa timnya asal Tunisia meraup tiga poin.

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Laga pekan pertama Grup D diwarnai keberhasilan USM Alger melewati hadangan Real Bamako asal Mali, sementara CS Sfaxien merebut kemenangan penting atas Black Bulls asal Mozambik. Hasil itu membuat kedua tim berbagi puncak klasemen grup sejak awal dan mengirim pesan tegas kepada para pesaing mengenai ambisi mereka dalam perebutan tiket lolos.

USM Alger asal Aljazair membuka perjalanan di fase grup dengan kemenangan berharga 1-0 atas tamunya, Real Bamako asal Mali, dalam laga yang berlangsung Minggu malam di Stadion Olimpiade 5 Juillet pada pekan pertama Piala Konfederasi CAF.

Meski tuan rumah lebih unggul dan berhasrat memastikan kemenangan sejak dini, skor imbang tanpa gol bertahan cukup lama. Tim asal Mali tampil tangguh dan berupaya meredam ancaman USM Alger, yang terus mencari celah di lini belakang lawan demi mencetak gol yang dapat memberi mereka awal sempurna di turnamen antarklub benua tersebut.

Tim asal Aljazair itu harus menunggu hingga menit ke-80 untuk mengubah upaya mereka menjadi gol kemenangan, ketika Ahmed Khaldi berhasil menjebol gawang Real Bamako. Gol tersebut memberi timnya tiga poin berharga sekaligus menghindarkan mereka dari situasi pelik di menit-menit akhir.

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Gol itu menjadi buah dari kegigihan USM Alger untuk meraih kemenangan di hadapan pendukungnya sendiri dan memberi suntikan moral penting bagi tim sebelum melanjutkan perjalanan di fase grup, terlebih karena tiga poin pada laga pembuka merupakan langkah penting dalam persaingan memperebutkan puncak klasemen grup.

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Pelatih kepala USM Alger, Lamine N'Diaye, memilih susunan pemain dengan Oussama Benbot di bawah mistar gawang, dilindungi oleh Rayan Mahrouz, Achraf Abada, Chi Malone, dan Haithem Loucif di lini belakang.

Di lini tengah tampil Aimé Tendeng, Dirar Bensaadallah, dan Abderraouf Benguit, sedangkan lini depan diisi trio Ahmed Khaldi, Mohamed Amine Ramdaoui, dan Djelas Djenaoui.

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Di kubu seberang, Real Bamako memasuki laga dengan Youssouf Koïta sebagai penjaga gawang, sementara Emile Koné, Sissoko, Maïga, dan Keita mengisi lini belakang. Lini tengah dihuni oleh Diallo, André Kamaté, dan Diallo.

Di lini depan, pelatih kepala tim asal Mali, Bay Ba, mengandalkan Fousseyni Tangara, Aboubacar Junior Traoré, dan Coulibaly, tetapi upaya timnya tidak mampu mencegah mereka pulang dari Aljazair dengan kekalahan.

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Ali Maaloul Bawa CS Sfaxien Raih Kemenangan Berharga

Dalam laga lain Grup A, CS Sfaxien asal Tunisia mengawali kiprahnya di turnamen dengan kemenangan penting 1-0 atas Black Bulls asal Mozambik dalam pertandingan yang digelar di Tunisia.

Bintang internasional Ali Maaloul menjadi kunci kemenangan tim asal Tunisia tersebut. Ia mencetak satu-satunya gol pertandingan pada menit ke-33 melalui tendangan penalti yang diberikan wasit kepada tuan rumah. Kapten CS Sfaxien itu mengeksekusinya dengan sukses dan membawa timnya unggul.

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Gol Maaloul memberi tuan rumah keunggulan sejak awal, yang membantu mereka mengendalikan tempo permainan dan meredam upaya lawan untuk menyamakan kedudukan, hingga tim mampu mempertahankan keunggulan sampai peluit akhir.

Dengan kemenangan ini, CS Sfaxien meraup tiga poin pertama dalam kiprah kontinentalnya di bawah arahan pelatih Mohamed Kouki. Memanfaatkan keuntungan bermain di kandang dan dukungan suporter, mereka meraih awal positif yang memperkuat ambisi untuk bersaing memperebutkan tiket ke babak berikutnya.

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USM Alger dan CS Sfaxien di Puncak Klasemen

Berdasarkan hasil pekan pembuka, USM Alger dan CS Sfaxien berbagi puncak klasemen Grup A dengan tiga poin masing-masing, dengan tim asal Aljazair unggul selisih gol. Sementara itu, Black Bulls dan Real Bamako belum mengoleksi poin dan masing-masing menempati posisi ketiga dan keempat.

Dalam laga lain Piala Konfederasi CAF, Maniema Union meraih kemenangan 2-0 atas Singida Black Stars dalam pertandingan yang berlangsung Minggu malam di Stadion Syuhada. Hasil itu memberi tim asal Kongo tersebut awal positif dalam perjalanannya di turnamen.