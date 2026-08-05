"Satu mata di surga, satu mata di neraka": Bintang Mesir bimbang karena tawaran Saudi

Yasser Ibrahim, bek Al Ahly dan timnas Mesir, mengalami kebimbangan besar selama periode bursa transfer musim panas ini, setelah menerima tawaran menggiurkan dari Liga Arab Saudi, di saat klub berjuluk Merah tersebut bersikeras mempertahankannya dalam skuad tim.

Jurnalis Ahmed Shobeir mengungkap bahwa Yasser Ibrahim menerima tawaran serius dari klub Al Shabab Arab Saudi, yang mencakup gaji melebihi apa yang diterimanya bersama Al Ahly sekitar 3 hingga 4 kali lipat, sehingga menempatkan sang pemain dalam posisi sulit di tengah negosiasi perpanjangan kontraknya.

Shobeir mengatakan, melalui programnya di radio On Sport, bahwa tawaran Al Shabab Arab Saudi itu nyata, seraya menambahkan: "Pemain ini sekarang punya satu mata di surga dan satu mata di neraka", sebagai isyarat terhadap kondisi keraguan yang dialaminya antara bertahan bersama Al Ahly atau menjalani pengalaman profesional baru di Liga Arab Saudi.

Shobeir menjelaskan bahwa Al Ahly berniat menggelar pertemuan dengan Yasser Ibrahim, bersama Imam Ashour, Mostafa Shobeir, dan Mohamed Hany, guna menuntaskan berkas perpanjangan kontrak, namun pembatalan sesi latihan menyebabkan pertemuan tersebut ditunda.

Ia menambahkan bahwa manajemen Al Ahly masih bersikeras mempertahankan seluruh pemainnya, dan berupaya menyelesaikan berkas perpanjangan dalam waktu secepat mungkin, tetapi ia menegaskan bahwa kesepakatan tidak akan menjadi final kecuali setelah penandatanganan resmi kontrak.

Pada saat yang sama, Shobeir mengisyaratkan bahwa Yasser Ibrahim berusaha meyakinkan para pejabat Al Ahly untuk menyetujui kepergiannya, dengan memanfaatkan tawaran finansial besar yang datang kepadanya dari Al Shabab, sementara manajemen Merah terus melanjutkan negosiasinya dengan sang pemain untuk memperbaiki nilai finansial dan memperpanjang kontraknya selama dua musim.

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