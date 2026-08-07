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salah(C)Getty Images
Christian Guinin

Diterjemahkan oleh

“Satu level terlalu rendah”: ikon Liverpool itu tak begitu memahami keputusan transfer Mohamed Salah

Premier League
M. Salah
Transfers
Super Lig
Trabzonspor
Liverpool

Ikon Liverpool Jamie Carragher hanya sedikit memahami kepindahan Mohamed Salah ke Turki, ke Trabzonspor.

"Turki terasa satu level terlalu rendah bagi saya," komentar mantan pemain tim nasional Inggris itu dalam podcast "Football Ramble" mengenai transfer penyerang Mesir tersebut ke Süper Lig.


Alih-alih melangkah ke Turki menuju Trabzonspor, Carragher justru memperkirakan kepindahan ke Serie A bersama "AC Milan atau Juventus", di mana Salah setidaknya masih bisa bermain untuk klub papan atas Eropa.

Pada akhirnya, tuntutan gaji pemain berusia 34 tahun itu terutama menjadi faktor penentu transfer ke Turki. Di Trabzonspor, Salah kabarnya menerima gaji bersih sebesar 17 juta euro - jumlah yang tidak akan pernah sanggup dipenuhi klub dari Italia.

"Tentu saja tuntutan gajinya membuat beberapa orang mundur, tetapi saya pikir mungkin dia akan sedikit menurunkan tuntutan itu untuk mendapatkan klub yang lebih baik," jelas Carragher: "Untuk pergi ke AC Milan atau Juventus atau siapa pun itu, bermain di San Siro, terus bermain dalam laga-laga besar, terus bermain di Eropa. Turki rasanya seperti ... saya hanya merasa dia lebih baik daripada itu."

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Trabzonspor
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Mohamed Salah Liverpool Brentford ratings GFXGetty Images

Mohamed Salah dan Liverpool sepakat mengakhiri kontrak

Salah sebelumnya sukses membela Liverpool selama sembilan tahun, memenangkan Liga Champions dan Premier League. Pada akhir Juni, ia meninggalkan The Reds dengan status bebas transfer setelah kedua pihak sepakat untuk mengakhiri lebih awal kontrak yang sejatinya masih berlaku hingga 2027.

Di klub yang musim lalu finis ketiga di Süper Lig itu, tempat Salah menandatangani kontrak hingga 2028, antusiasme besar menyelimuti kedatangan sang superstar. Menurut laporan media, Trabzonspor sudah memproduksi 100.000 jersey dengan nama Salah dan nomor punggung 11.

Trabzonspor akan memulai musim baru pada 15 Agustus dengan laga tandang melawan Kasimpasa. Pada akhir Agustus, playoff untuk memperebutkan tempat di Liga Europa sudah menanti.


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