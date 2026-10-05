Satu Langkah Lagi, Mahrez Menuju Klub Barunya

Bintang veteran asal Aljazair, Riyad Mahrez, tiba di ibu kota Qatar, Doha, pada hari Senin, sebagai persiapan untuk bergabung dengan klub Al Shamal, runner-up Liga Qatar musim lalu, dalam transfer gratis.

Mahrez, yang berusia 35 tahun, akan menjalani tes medis di Rumah Sakit "Aspetar", sebelum menandatangani kontrak yang berlaku hingga akhir musim ini.

Mahrez diperkirakan akan didaftarkan dalam skuad Al Shamal menggantikan pemain Maroko, Mohamed Rabie Hrimat, yang mengalami robekan ligamen anterior cruciate dalam pertandingan melawan Al Gharafa pada pekan kedua Liga Qatar.

Transfer ini merupakan dorongan kuat bagi ambisi Al Shamal, yang berupaya meraih gelar Liga Qatar untuk pertama kalinya dalam sejarahnya, sekaligus memperkuat partisipasinya dalam edisi saat ini dari Liga Champions Asia Elite.

Mahrez memiliki rekam jejak yang gemilang di lapangan-lapangan Eropa, karena ia memulai karier profesionalnya bersama Quimper pada tahun 2009, lalu pindah ke Le Havre, sebelum mencuri perhatian bersama Leicester City, yang ia bawa meraih gelar Liga Inggris pada 2016.

Bintang Aljazair itu menghabiskan lima musim bersama Manchester City, yang selama itu ia meraih gelar Liga Inggris sebanyak empat kali, dan Liga Champions Eropa untuk pertama kalinya dalam sejarah klub pada tahun 2023, serta tampil dalam 236 pertandingan dengan kostum tim, mencetak 78 gol dan memberikan 59 assist.

Mahrez pindah ke Al Ahli Saudi pada musim panas 2023 dengan nilai sekitar 40 juta dolar, dan tampil bersama tim dalam 122 pertandingan, mencetak 37 gol dan memberikan 50 assist, serta turut berkontribusi dalam keberhasilannya meraih gelar Liga Champions Asia Elite.

Di level internasional, Mahrez mencetak 40 gol bersama timnas Aljazair dalam 199 pertandingan, dan meraih Piala Afrika pada tahun 2019 di Mesir, serta ikut serta dalam dua edisi Piala Dunia 2014 dan 2026.