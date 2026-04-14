"Sarina Wiegman bisa langsung bergabung dengan Ajax! Dia sangat ahli dalam memimpin tim"

Menurut Corina Dekker (42), pelatih kepala tim wanita FC Twente, Sarina Wiegman 'siap langsung bertugas' di Ajax, demikian ia sampaikan kepada Algemeen Dagblad.

Alasan wawancara ini adalah penunjukan Marie-Louise Eta (34), yang akan menyelesaikan musim ini sebagai pelatih kepala 1. FC Union Berlin. Dengan demikian, ia menjadi pelatih kepala wanita pertama di klub liga utama.

Itu adalah langkah berani, menurut Dekker. "Karena ada banyak pandangan tentang wanita di sepak bola," katanya. "Tidak seharusnya menjadi masalah apakah yang memimpin tim adalah pria atau wanita. Jenis kelamin tidak menentukan kualitas. Yang penting adalah pengetahuan, pendidikan, dan substansi. Bukan soal apakah ada atau tidak sesuatu di antara kedua kaki."

Dia mengemukakan perbandingan dengan José Mourinho. "Dia hampir saja menghasilkan lebih banyak uang dari semua kali dia dipecat. Namun, klub-klub tetap mempekerjakannya. Tapi hal itu tidak pernah menjadi bahan perdebatan."

Untuk pertama kalinya, Bundesliga akan memiliki pelatih kepala wanita. Namun, Dekker tidak mengharapkan hal itu terjadi dengan cepat di Eredivisie. Menurutnya, Belanda masih terlalu jauh tertinggal dalam hal ini.

"Kita belum siap untuk itu. Di sini masih ada stigma yang terlalu besar. Itu juga karena basis penggemar memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap segala hal yang terjadi di sepak bola," kata Dekker, yang merupakan salah satu dari enam wanita Belanda yang diizinkan melatih organisasi sepak bola profesional.

"Lihatlah kualitas Sarina Wiegman. Dia adalah pelatih yang mumpuni. Dia telah memenangkan lebih banyak trofi daripada rata-rata pelatih sepak bola pria. Namun, dia sudah dianggap tidak layak sejak awal, karena dia harus membuktikan diri terlebih dahulu di tim pria."

Menurutnya, logika itu terbalik. "Sepak bola itu sama di mana pun, dengan aturan yang sama. Intinya adalah: apakah kamu bisa mengendalikan tim? Apakah kamu bisa membuat mereka bermain sesuai visi permainanmu? Kalau begitu, tidak masalah apakah kamu laki-laki atau perempuan. Wiegman bisa langsung bekerja di Ajax. Dia sangat ahli dalam memimpin dan membentuk tim. Jadi, mengapa dia tidak bisa? Tapi pertanyaan itu tidak pernah diajukan. Yang selalu ditanyakan adalah: mengapa dia bisa?”