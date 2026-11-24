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Santiago Gimenez kembali sejenak ke Rotterdam pada Selasa. Striker Meksiko itu akan menghadapi Feyenoord bersama FC Porto di Liga Champions. Kedua tim sangat membutuhkan poin.

Bagi Gimenez, ini menjadi pertemuan kembali yang istimewa dengan suporter Feyenoord. Ia membela Feyenoord antara 2022 dan 2025 serta menjadi idola para suporter. Setelah awal yang mengecewakan di AC Milan, ia kini dipinjamkan ke Porto.

“Banyak hal yang saya rindukan, tetapi bukan cuacanya yang dingin,” kata Gimenez sambil tertawa dalam wawancara dengan Noa Vahle di Ziggo Sport. “Yang paling saya rindukan dari Feyenoord adalah ikatan dengan para suporter. Ikatan itu istimewa.”

“Mereka tahu bahwa saya akan selalu menyimpan mereka di hati,” lanjut Gimenez. “Begitu pula mereka terhadap saya. Jadi, ikatan istimewa itulah yang paling saya rindukan.”

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Belum diketahui apakah Gimenez akan mendapat menit bermain pada Selasa. Pelatihnya, Francesco Farioli, enggan banyak bicara soal itu dalam konferensi pers. “Namun, saya melihat kemajuan yang jelas darinya,” kata pelatih asal Italia itu.

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Farioli mengungkapkan bahwa pengalaman Gimenez dan Hwang In-beom bersama Feyenoord turut berguna dalam persiapan. “Mereka memberi tahu saya apa yang bisa terjadi dalam pertandingan melawan Feyenoord. Kami memperkirakan pertandingan yang sangat mengandalkan fisik. Kami harus bermain sangat agresif. Feyenoord adalah salah satu tim yang paling mengandalkan fisik di Eropa.”

Jika Gimenez mencetak gol di De Kuip pada Selasa, ia sudah tahu apa yang akan dilakukannya. “Saya ingin mencetak gol ke gawang Feyenoord, tetapi saya tidak akan merayakannya. Itu saya lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada klub yang membuka jalan saya ke Eropa.”

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Banyak yang dipertaruhkan kedua tim pada Selasa dalam upaya lolos ke babak berikutnya di Liga Champions. Baik Porto maupun Feyenoord sejauh ini baru mengumpulkan tiga poin.

Menurut perhitungan Football Rankings , sepuluh poin diperlukan untuk finis di posisi 24 besar pada fase liga. Karena itu, laga di De Kuip bisa menjadi krusial.