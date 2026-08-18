AC Milan akan segera menerima tawaran pertama untuk Santiago Gimenez, demikian dilaporkan Fabrizio Romano. Penyerang 25 tahun itu secara personal sudah mencapai kesepakatan dengan FC Porto.

Juara bertahan Portugal itu ingin bergerak cepat dan juga berharap segera mencapai kesepakatan dengan Milan.

Porto pada awalnya ingin meminjam Gimenez, dengan opsi pembelian. Menurut Transfermarkt, pemain Meksiko itu saat ini bernilai 18 juta euro.

Milan pada awal 2025 membayar lebih dari 30 juta euro kepada Feyenoord untuk merekrut Gimenez.

Di Milan, Gimenez terikat kontrak hingga pertengahan 2029, tetapi tampaknya ia tidak akan menuntaskan kontraknya.

Dalam 37 pertandingan resmi bersama Milan, Gimenez mencatatkan 7 gol dan 6 assist. Penunjukan Rúben Amorim juga tampaknya tidak mengubah situasinya.

Setelah Piala Dunia berakhir, Gimenez mengalami cedera engkel, sehingga ia belum bermain satu menit pun selama pramusim.